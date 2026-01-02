كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الزراعة في ساحل الجنوب.. صمود المزارعين في مواجهة تداعيات العدوان

2026-01-02 09:36
يعاني القطاع الزراعي في ساحل جنوب لبنان من تداعيات كبيرة خلّفها العدوان "الإسرائيلي" الأخير، انعكست بشكل مباشر على الأراضي الزراعية والإنتاج والمحاصيل. 

تلك التداعيات أثقلت كاهل المزارعين الذين وجدوا أنفسهم أمام صعوبات غير مسبوقة، ما أثّر سلبًا على الإنتاج الزراعي وعلى مصدر رزق عدد كبير من العائلات التي تعتمد على الزراعة كمورد أساسي للعيش. 

الأزمة أسفرت عن تراجع إنتاج الموز على الساحل الجنوبي، ما انعكس سلبًا على استمرارية هذه الزراعة وأهميتها الاقتصادية في المنطقة.

الزراعة الاعتداءات الصهيونية على لبنان الجنوب العدوان الإسرائيلي على لبنان 2024
مشاركة