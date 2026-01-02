كشف السفير ⁠السعودي ⁠في اليمن محمد آل جابر، اليوم الجمعة (2 كانون الثاني/ يناير 2026)، أنّ رئيس "المجلس ⁠الانتقالي الجنوبي" في اليمن عيدروس الزبيدي: ‌"منع ‌هبوط طائرة الوفد السعودي التي ‌كانت متّجهة إلى ‌عدن، في ⁠مطلع كانون الثاني/يناير الجاري". وقال السفير ⁠إنّ رئيس "المجلس ⁠الانتقالي الجنوبي": ‌"أصدر توجيهات مباشرة ‌بإغلاق حركة ‌الطيران ⁠في مطار ‌عدن".

يأتي ذلك بعدما أمر وزير النقل في حكومة "المجلس الرئاسي" عبد السلام حميد، والمحسوب على "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيًا، بإغلاق مطار عدن في اليمن بشكل كامل، بحسب تصريح مصدر سعودي لوكالة "رويترز"، يوم أمس الخميس.

وأضاف المصدر أنّ الوزير رفض الامتثال للتوجيه الذي يقضي بتعليق جميع الرحلات الجوية من مطار عدن وإليه، باستثناء الرحلات المتجهة إلى الرياض وجدة، وأصدر بدلًا من ذلك أمرًا بوقف جميع الرحلات الجوية.

وأوضح المصدر أنّ الوزير ⁠أوقف الحركة الجوية كليًا متحديًا بذلك ‌أمرًا أصدرته ‌الحكومة المدعومة من السعودية بفرض قيود محدّدة على الرحلات الجوية من أبو ظبي ودبي وإليها في الإمارات، بهدف ‌"الحد من التصعيد المستمر في ‌البلاد".

هذا؛ وتشهد العلاقات السعودية - الإماراتية توترًا على خلفية "سيطرة المجلس الانتقالي"، والمدعوم إماراتيًا، على محافظتي حضرموت والمهرة في جنوب اليمن، ورفض الرياض لذلك. ما دفع الأخيرة إلى تنفيذ ضربة جوية استهدفت دعمًا عسكريًا قادمًا من الإمارات في ميناء المكلا.

