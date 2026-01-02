كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
النائب عزّ الدين: العودة إلى القرى حق لا يُساوَم عليه

"معاريف": زيارة "مار إيه لاغو" تعزز موقع نتنياهو وتراجع لـــ"بينيت"

2026-01-02 10:29
64

ذكرت صحيفة "معاريف" أنَّ زيارة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو إلى منتجع "مار إيه لاغو: ولقاءه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انعكسا تقدمًا ملحوظًا في شعبيته، على حساب منافسه نفتالي بينيت.

وأشارت الصحيفة إلى أنه، وكما في محطات سابقة، تسهم لقاءات نتنياهو مع رؤساء الولايات المتحدة في تعزيز الدعم الجماهيري له، لافتةً إلى أنَّ المديح الذي تلقاه من ترامب انعكس في استطلاع للرأي أجرته "معاريف"، أظهر ارتفاع رصيد حزب "الليكود" بمقعدين.

بحسب الاستطلاع، تحسّن وضع الائتلاف الداعم لنتنياهو بمقدار مقعدين ليصل إلى 52 مقعدًا، في مقابل تراجع كتلة معارضي نتنياهو، من دون احتساب "الجبهة – الحركة العربية" و"القائمة العربية الموحدة"، إلى 58 مقعدًا. يعود هذا التراجع إلى انخفاض تمثيل حزب بينيت من 21 إلى 19 مقعدًا. في المقابل، حافظت "الجبهة – الحركة العربية" و"القائمة العربية الموحدة" على تمثيلهما بـ5 مقاعد لكل منهما.

في حال أُجريت الانتخابات للكنيست، اليوم، توزعت المقاعد وفقًأ للاستطلاع على الشكل الآتي:

"الليكود" 27 مقعدًا، بينيت 19، "الديمقراطيون" 10، "يشار - مع إيزنكوت" 10، "إسرائيل بيتنا" 10، "قوة يهودية" 10، "يش عتيد" 9، شاس 8، "يهدوت هتوراة" 7، "الجبهة – الحركة العربية" 5، و"القائمة العربية الموحدة" 5.

كما أظهر الاستطلاع أن أحزاب "أزرق – أبيض" 2%، "الصهيونية الدينية" 2.8%، "بلد" 2%  و"الاحتياطيون" 3% لم تتجاوز نسبة الحسم الانتخابية.

