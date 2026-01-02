استهلّت المعادن النفيسة العام الجديد على ارتفاع، اليوم الجمعة 2 كانون الثاني/يناير، مع صعود الذهب قليلًا بعد تراجع طفيف، في حين عوضت المعادن الأخرى بعض الخسائر التي تكبدتها خلال الأسبوع.

وتقدّم الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4346.69 دولار للأوقية (الأونصة)؛ بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 4549.71 دولارًا في 26 ديسمبر. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.5% إلى 4360.60 دولارًا للأوقية.

كما حقق المعدن النفيس ارتفاعًا هائلًا، في العام 2025، مختتمًا العام بمكاسب سنوية بلغت 64%، وهي الأكبر منذ العام 1979.

وارتفع الذهب الدعم، في العام المنصرم، مع خفض أسعار الفائدة والرهانات على المزيد من التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والصراعات الجيوسياسية والطلب القوي من البنوك المركزية. ويتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل، في هذا العام. ويميل الذهب إلى تحقيق أداء جيد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

ارتفاع الفضة

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 72.75 دولارًا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولارً، في يوم الاثنين. وأنهت الفضة ارتفاعها 147%، متفوقة على الذهب بفارق كبير، ليكون العام 2025 أفضل أعوامها على الإطلاق.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2057.74 دولارًا للأوقية، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولارًا، يوم الاثنين. وسجل هو الآخر أكبر مكاسبه السنوية على الإطلاق بعد أن صعد 127%.

وارتفع البلاديوم 2.4% ليصل إلى 1642.90 دولارًا للأوقية، منهيًا العام الماضي مرتفعًا 76%، وهو أفضل أداء له في 15 عامًا.

