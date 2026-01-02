كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بمشاركة 5 آلاف طالبة.. العتبة العباسية المقدسة تطلق حفل تخرج طالبات الجامعات

2026-01-02 12:09
34

أطلقت العتبة العباسية المقدسة، اليوم الجمعة (2 كانون الثاني/يناير 2025)، فعاليات الحفل المركزي لتخرج طالبات الجامعات العراقية (دفعة بنات الكفيل العاشرة)، تحت شعار "من نور فاطمة (ع) نضيء العالم"، بمشاركة أكثر من 5000 طالبة يمثّلن أكثر من 100 جامعة من 14 محافظة عراقية.

شهدت فعاليات الحفل حضور الأمين العام للعتبة المقدسة السيد مصطفى مرتضى آل ضياء الدين ومسؤوليها، إلى جانب عدد من أولياء أمور الطالبات المحتفى بهن.

استُهل الحفل، بقراءة آيات من الذكر الحكيم، ثم ترديد قسم التخرج وعهد الولاء والأمانة في خدمة الوطن من أمام مرقد أبي الفضل العباس (ع)، وتأدية مراسم زيارة المرقدين الطاهرين ومسيرة بين العتبتين المقدستين، فيما جسدت طريقة جلوس الطالبات أمام مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) رسمة آية "إنّا أعطيناك الكوثر".

وقال رئيس قسم الإعلام في العتبة المقدسة السيد علي البدري إنّ: "العتبة المقدسة أطلقت فعاليات حفل تخرج طالبات الجامعات العراقية بنسخته العاشرة، بالتزامن مع مهرجان روح النبوة الثقافي النسوي العالمي بنسخته الثامنة، ليعكس رؤية العتبة المقدسة في الجمع بين التحصين العلمي والقيم الأخلاقية والاقتداء بنهج السيدة الزهراء (ع)".

وأضاف أنّ حفل التخرج يشهد برنامجًا متنوعًا من الأنشطة والفعاليات، بمشاركة طالبات من مختلف المحافظات العراقية، مؤكدًا أنّ العتبة المقدسة تلقت طلبات كثيرة للمشاركة، ما يعكس أهمية هذا الحدث الذي قدّم نموذجًا وصورة تليق بالطالبة العراقية.

كما أشار البدري إلى أنّ إقامة الحفل المركزي في مدينة كربلاء، وأمام مرقد أبي الفضل العباس (ع)، يمنحه دلالة معنوية خاصة، مبينًا أنّ أقسام العتبة العباسية المقدسة عملت بتكامل وتنسيق عالٍ على مدى أشهر لتقديم خدمات متنوعة أسهمت في إخراج الحفل بصورة منظمة.

من جهتها، قالت مسؤولة الشعبة السيدة بشرى الكناني: إنّ "حفل التخرج المركزي لطالبات الجامعات العراقيات دفعة "بنات الكفيل" العاشرة، يقام استجابةً لتزايد مناشدات الطالبات وذويهم بإقامة هذه الاحتفالات بشكل مستمر، وبهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من الخريجات". وأضافت أنّ: "الدفعة العاشرة ستشهد مشاركة واسعة بلغت نحو 5150 طالبة خريجة من مختلف المحافظات العراقية. وتميّزت هذا العام باتساع نطاقها الجغرافي وتنوّع المشاركات فيها، إذ تضمّ طالبات من محافظات متعددة، وبمشاركة جامعات يتجاوز عددها الـ 100 جامعة".

هذا؛ وتهدف العتبة العبّاسية المقدّسة إلى الاحتفاء بالطالبات الجامعيات بما يليق بمنجزهنّ العلمي، وتسليط الضوء على دورهنّ في بناء المجتمع وتشجيعهنّ على مواصلة مسيرتهنّ الأكاديمية.

