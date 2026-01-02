كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

بانوراما 2025

فلسطين

بدران: العاروري كان أنموذجًا للمجاهد والسياسي الجامع
فلسطين

بدران: العاروري كان أنموذجًا للمجاهد والسياسي الجامع

2026-01-02 12:29
9

أكد القيادي في حركة حماس حسام بدران أن الشيخ الشهيد صالح العاروري شكّل نموذجًا فريدًا في الجمع بين الجهاد والعمل السياسي والتنظيمي، مؤكدًا أن مرور عامين على استشهاده لا يعني غيابه، لما تركه من أثر عميق في نفوس رفاقه وأبناء شعبه.

وأضاف بدران، في كلمة له في ذكرى استشهاد العاروري اليوم الجمعة، أن العلاقة التي جمعته به امتدت سنوات طويلة في سجون الاحتلال وساحات الإبعاد، حيث عُرف عنه الثبات وصلابة الموقف ووضوح الرؤية والإصرار على تحقيق الأهداف مهما كانت التضحيات.

وأشار إلى أن العاروري كرّس حياته لدينه ووطنه، وآمن بأهمية العمل الوطني المشترك، وسعى باستمرار إلى تقريب وجهات النظر بين القوى الفلسطينية في مواجهة الاحتلال، والذي رأه عدوًا مشتركًا للجميع.

وأكد بدران أن موقف العاروري من المقاومة كان ثابتًا وأصيلًا، فقد تعامل معها بوصفها ثقافةً وإعدادًا وممارسةً وتنظيرًا، إلى جانب دوره في الإسناد والتجهيز والتدريب، وقال إن صفة "المجاهد المقاوم" كانت من أكثر الصفات التصاقًا بشخصيته.

ولفت إلى أن العاروري جمع بين أدوار متعددة، فكان الشيخ الفقيه والمربي والواعظ، إلى جانب كونه سياسيًا متمرسًا يدرك تعقيدات المشهد السياسي ويحسن التعامل معها، فضلًا عن دوره البارز في العمل التنظيمي والحركي.

وختم بدران بالقول إن اللقاء الأخير الذي جمعه بالشهيد العاروري، في بيروت قبل أيام من اغتياله، جرى خلاله نقاش في قضايا الوطن والتاريخ وآفاق المستقبل، واصفًا ذلك اللقاء بأنه كان أشبه بوداع أخير من دون إدراك ذلك في حينه.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس صالح العاروري
إقرأ المزيد
المزيد
بدران: العاروري كان أنموذجًا للمجاهد والسياسي الجامع
بدران: العاروري كان أنموذجًا للمجاهد والسياسي الجامع
فلسطين منذ 11 دقيقة
ارتقاء شهداء في غزّة.. وخروقات
ارتقاء شهداء في غزّة.. وخروقات "إسرائيلية" لوقف إطلاق النار
فلسطين منذ 3 ساعات
حماس: سحب صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل خطوة تهويدية خطيرة
حماس: سحب صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل خطوة تهويدية خطيرة
فلسطين منذ 21 ساعة
الاحتلال يواصل اعتداءاته في قطاع غزة
الاحتلال يواصل اعتداءاته في قطاع غزة
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
بدران: العاروري كان أنموذجًا للمجاهد والسياسي الجامع
بدران: العاروري كان أنموذجًا للمجاهد والسياسي الجامع
فلسطين منذ 11 دقيقة
"ذا غارديان": "إسرائيل" تشرعن تجارة السوق السوداء في غزّة وتقوّض الإغاثة
عربي ودولي منذ ساعتين
ارتقاء شهداء في غزّة.. وخروقات
ارتقاء شهداء في غزّة.. وخروقات "إسرائيلية" لوقف إطلاق النار
فلسطين منذ 3 ساعات
لقاءٌ تأبينيٌّ في مخيمات الشمال يتحول إلى استفتاءٍ شعبيٍّ تمسكًا بنهج المقاومة
لقاءٌ تأبينيٌّ في مخيمات الشمال يتحول إلى استفتاءٍ شعبيٍّ تمسكًا بنهج المقاومة
لبنان منذ 13 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة