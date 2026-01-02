كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

العدوان الصهيوني مستمر.. العدو يشن سلسلة غارات جنوبًا
لبنان

العدوان الصهيوني مستمر.. العدو يشن سلسلة غارات جنوبًا

2026-01-02 13:52
122

يستمر العدو الصهيوني باعتداءاته وخرقه للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف إطلاق النار، حيث شن الطيران الحربي الصهيوني سلسلة من الغارات على مرتفعات اللويزة في جنوب لبنان، ومرتفعات جبل مشغرة في البقاع الغربي، ومنطقة "مروج عقماتا" في مرتفعات إقليم التفاح، ووادي عزة - زفتا، وأطراف أنصار، ومنطقة "تبنا" في أطراف البيسارية.

وكانت قد استهدفت محلقة "إسرائيلية" معادية حفارة في بلدة عيتا الشعب عند الحدود مع فلسطين المحتلة بقنبلة.

وكان الطيران الحربي الصهيوني خرق الأجواء اللبنانية، وحلق على مستوى منخفض فوق قرى قضاء صور، فيما خرقت طائرتان "إسرائيليتان" أجواء مدينة بعلبك وقرى المنطقة على علو منخفض.

