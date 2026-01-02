شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عددًا من المدن والبلدات في محافظات طولكرم والخليل وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، تخللها مداهمات للمنازل وإطلاق قنابل صوتية وتفجير عبوة ناسفة.

ففي طولكرم، تركزت الاقتحامات في بلدات شرق طولكرم، حيث أفيد باقتحام قوات الاحتلال لبلدة بلعا وبلدة عنبتا. وداهمت القوات منزلاً خلال اقتحامها بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.

وفي تصعيد لافت، قامت قوات الاحتلال بتفجير عبوة ناسفة قبل انسحابها من بلدة كفر اللبد.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت جالا، وكذلك بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم.

وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل، ومدينة دورا جنوب المحافظة. وشهدت بلدة حلحول مداهمات مكثفة، حيث داهمت القوات عدة منازل، وأطلقت قنابل الصوت لتفريق الأهالي أثناء الاقتحام.

وتأتي هذه الاقتحامات المتزامنة ضمن سياسة التصعيد الميداني المستمر التي تنفذها قوات الاحتلال في مختلف أنحاء مدن وبلدات الضفة الغربية.

ومساء الخميس، احتجزت قوات الاحتلال سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة جنين.

وقالت الجمعية إن قوات الاحتلال احتجزت سيارة إسعاف تابعة لها على مدخل مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين، أثناء نقل حالة مرضية.

