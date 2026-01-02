كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي تحريض ترامب ودور "الموساد".. "الاحتجاجات" الإيرانية بين الحقيقة والتضخيم الإعلامي

فلسطين

الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واسعة ومداهمات في الضفة الغربية
فلسطين

الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واسعة ومداهمات في الضفة الغربية

2026-01-02 14:43
72

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عددًا من المدن والبلدات في محافظات طولكرم والخليل وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، تخللها مداهمات للمنازل وإطلاق قنابل صوتية وتفجير عبوة ناسفة.

ففي طولكرم، تركزت الاقتحامات في بلدات شرق طولكرم، حيث أفيد باقتحام قوات الاحتلال لبلدة بلعا وبلدة عنبتا. وداهمت القوات منزلاً خلال اقتحامها بلدة كفر اللبد شرق طولكرم. 

وفي تصعيد لافت، قامت قوات الاحتلال بتفجير عبوة ناسفة قبل انسحابها من بلدة كفر اللبد.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت جالا، وكذلك بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم.

وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل، ومدينة دورا جنوب المحافظة. وشهدت بلدة حلحول مداهمات مكثفة، حيث داهمت القوات عدة منازل، وأطلقت قنابل الصوت لتفريق الأهالي أثناء الاقتحام.

وتأتي هذه الاقتحامات المتزامنة ضمن سياسة التصعيد الميداني المستمر التي تنفذها قوات الاحتلال في مختلف أنحاء مدن وبلدات الضفة الغربية.

ومساء الخميس، احتجزت قوات الاحتلال سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة جنين.

وقالت الجمعية إن قوات الاحتلال احتجزت سيارة إسعاف تابعة لها على مدخل مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين، أثناء نقل حالة مرضية.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الضفة الغربية الأسرى والمعتقلون
إقرأ المزيد
المزيد
الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واسعة ومداهمات في الضفة الغربية
الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واسعة ومداهمات في الضفة الغربية
فلسطين منذ 3 ساعات
غرق مئات الخيام في غزة مع اشتداد المنخفض الجوي.. وتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية
غرق مئات الخيام في غزة مع اشتداد المنخفض الجوي.. وتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية
فلسطين منذ 3 ساعات
بدران: العاروري كان أنموذجًا للمجاهد والسياسي الجامع
بدران: العاروري كان أنموذجًا للمجاهد والسياسي الجامع
فلسطين منذ 5 ساعات
ارتقاء شهداء في غزّة.. وخروقات
ارتقاء شهداء في غزّة.. وخروقات "إسرائيلية" لوقف إطلاق النار
فلسطين منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
تحريض ترامب ودور
تحريض ترامب ودور "الموساد".. "الاحتجاجات" الإيرانية بين الحقيقة والتضخيم الإعلامي
خاص العهد منذ ساعتين
الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واسعة ومداهمات في الضفة الغربية
الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واسعة ومداهمات في الضفة الغربية
فلسطين منذ 3 ساعات
هل حصل نتنياهو على ضوء أخضر من ترامب للاستمرار في حروبه؟ 
هل حصل نتنياهو على ضوء أخضر من ترامب للاستمرار في حروبه؟ 
مقالات منذ 3 ساعات
آيزنكوت: نتنياهو لا يعرف كيف يُنهي الحرب
آيزنكوت: نتنياهو لا يعرف كيف يُنهي الحرب
عين على العدو منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة