طالب تجمع العلماء المسلمين، "مجلس النواب برفع الحصانة النيابية عن النائبة بولا يعقوبيان، ومحاسبتها أمام القضاء لتطاولها على المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العالم آية الله العظمى الإمام السيد علي خامنئي"، مؤكدًا أن هذه الجريمة لا يمكن السكوت عنها، ولا يجوز أن تمر مرور الكرام.

وأكد التجمع في بيان أصدره اليوم الجمعة 02/01/2026، أنه لا بد من محاسبة يعقوبيان ومعاقبتها أمام القضاء اللبناني بـ"جرم المس برموز طائفة ومكون أساسي من هذا الوطن وبتهديدها للسلم الأهلي، وهي جريمة ارتكبت من قبلها أمام الإعلام وشاهدها جميع اللبنانيين، ما يفرض نزع الحصانة عنها".

وطلب التجمع من رئيس مجلس النواب نبيه بري "أن يطرح هذا الأمر أمام الهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب بحقها ونزع الحصانة عنها".

ورأى التجمع أن "الحرب المفتوحة من العدو الصهيو/أميركي على المقاومة ورموزها، تهدف إلى فتنة داخلية وتتسبب بنزاعات، في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى الوحدة الداخلية".

وأضاف البيان: "إن جريمة النائبة بولا يعقوبيان لم تقف عند حدود المسّ بقدسية المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العالم الإمام السيد علي خامنئي، بل تعدتها للمسّ بكل مرجعية دينية تتعاطى السياسة، ومن المعروف أن كل الزعماء الروحيين في هذا البلد يتعاطون السياسة ويتخذون المواقف السياسية".

وشدد تجمع العلماء المسلمين على أن "السيد علي خامنئي هو رمز من رموز الإسلام ورأس حربة في مواجهة الظلم والاستكبار العالميين، ونصير للمستضعفين في العالم والقضايا المحقة وعلى رأسها قضية فلسطين والشعوب المستضعفة خصوصا في أميركا الجنوبية ودول غرب آسيا".

