لبنان

بالصور| إحياء ذكرى أربعين القائد الجهادي الكبير السيد الطبطبائي ورفاقه الشهداء
لبنان

بالصور| إحياء ذكرى أربعين القائد الجهادي الكبير السيد الطبطبائي ورفاقه الشهداء

2026-01-02 16:31
46
موسى الحسيني - مصور
56 مقالاً

 

أحيا حزب الله ذكرى أربعين القائد الجهادي الكبير؛ السيد هيثم الطبطبائي (السيد أبي علي) ورفاقه الشهداء، وذلك في قاعة مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتخلل الإحياء تلاوة رسالة وجهها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب محمد رعد، قال فيها: "في مواجهة قوى الباطل والعدوان كتب الله أن النصر لعباده المؤمنين الذين يصدقون عهدهم معه، ويبذلون وجودهم من أجل نصرة دينه والمظلومين من عباده".

وأضاف رعد: "شهداء المقاومة الإسلامية الذين قضوا في مواجهة العدو الصهيوني المدعوم من قوى الكفر والنفاق الدولي هم أعلام صدق ورايات تحرير ومنارات عز وكرامة".

وتابع: "هنيئًا لكم يا عوائل الشهداء والجرحى والأسرى هذا الطريق الذي تؤكدون فيه الولاء لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام". وأضاف: "كونوا على يقين أن صبركم وشهادة أبنائكم وجهادهم؛ كل ذلك هو زادكم وعدتكم للنصر في الدنيا والفوز بالآخرة".

وتخلل الحفل عرض فيلم مصوّر عن سيرة الشهيد القائد ورفاقه الشهداء، وقراءة مجلس عزاء حسيني.

 

لقراءة رسالة النائب محمد رعد كاملة اضغط هنا

الكلمات المفتاحية
الشهداء معركة أولي البأس ‏هيثم علي الطبطبائي
