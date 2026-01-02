كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

رعد في ذكرى أربعين القائد الطبطبائي ورفاقه الشهداء: هم أعلام صدق ورايات تحرير
لبنان

رعد في ذكرى أربعين القائد الطبطبائي ورفاقه الشهداء: هم أعلام صدق ورايات تحرير

2026-01-02 16:44
وجه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد رسالة تعزية وتبريك في ذكرى إحياء أربعين القائد الجهادي الكبير السيد هيثم الطبطبائي (السيد أبو علي) ورفاقه الشهداء، مؤكدًا أنه "في مواجهة قوى الباطل والعدوان كتب الله أن النصر لعباده المؤمنين الذين يصدقون عهدهم معه ويبذلون وجودهم من أجل نصرة دينه والمظلومين من عباده".

ولفت النائب رعد إلى أن "شهداء المقاومة الإسلامية الذين قضوا في مواجهة العدوّ الصهيوني المدعوم من قوى الكفر والنفاق الدولي هم أعلام صدق ورايات تحرير ومنارات عز وكرامة"، متوجهًا إلى عوائل الشهداء والجرحى والأسرى بالقول "هنيئًا لكم هذا الطريق الذي تؤكدون فيه الولاء لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام".

وختم رعد رسالته بدعوة العوائل ليكونوا على يقين أن صبرهم وشهادة وجهاد أبنائهم كلّ ذلك هو زادهم وعدتهم للنصر في الدنيا والفوز بالآخرة.

 

 

حزب الله محمد رعد ‏هيثم علي الطبطبائي
