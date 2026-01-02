كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

إيران

شمخاني: سنقطع اليد التي تريد المساس بأمن إيران

2026-01-02 17:33
14

حذّر ممثل الإمام السيد علي الخامنئي في مجلس الدفاع الإيراني، علي شمخاني، الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنّ "كل يد متطاولة تحاول الاقتراب من أمن إيران بذريعة ما ستُقطَع قَبْل أنْ تصل، من خلال رد يبعث على الندم".

وقال شمخاني، في منشور على منصة "أكس"، الجمعة 2 كانون الثاني/يناير 2025: "الشعب الايراني يعرف جيّدًا تجربة "إنقاذ" الأميركيين، من العراق وبأفغانستان وصولًا إلى غزة".

وشدّد شمخاني على أنّ "الأمن الوطني الإيراني خط أحمر وليس موضوعًا للتغريدات المتهوّرة".

وجاء تصريح شمخاني ردًّا على قول ترامب إنّه "إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم بعنف كعادتها، فإنّ واشنطن ستتدخّل لنجدتهم"، في ما تؤكّد إيران أنّه تدخّل من الرئيس الأميركي لاستغلال الاضطرابات الداخلية المحدودة في البلاد.

الولايات المتحدة الأميركية الإمام الخامنئي دونالد ترامب اميركا علي شمخاني ايران
