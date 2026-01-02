ألغى عمدة مدينة نيويورك الجديد؛ زهران ممداني، في واحدة من أولى خطواته عقب توليه منصبه، تطبيق المدينة لتعريف "معاداة السامية" الذي يشمل بعض أشكال انتقاد "إسرائيل"، منهيًا بذلك سلسلة أوامر تنفيذية مؤيدة لـ"إسرائيل" كان قد أصدرها سلفه، إريك آدامز.

وشمل قرار ممداني إلغاء جميع الأوامر التنفيذية التي أصدرها آدامز منذ 26 أيلول/سبتمبر 2024، وهو التاريخ الذي وُجهت فيه اتهامات فساد للعمدة السابق، قبل أن تُسقَط لاحقًا وسط مزاعم عن تعاملات مشبوهة بين آدامز ووزارة العدل خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح ممداني أن هدف هذا القرار هو ضمان "بداية جديدة" لإدارته، مشيرا إلى أن "اليوم يمثل الخطوة الأولى في بناء حكومة تعمل لصالح جميع سكان نيويورك". وأضاف أن "أوامر آدامز التي تم إلغاؤها صدرت في فترة فقد فيها الأخير ثقة الجمهور، خاصة بعد اتهامه جنائيًا".

وقال ممداني: "كان ذلك التاريخ بمنزلة نقطة تحول في حياة العديد من سكان نيويورك، حيث قرروا أن السياسة لم تعد تعني لهم شيئًا". واعتبر أن" إلغاء هذه الأوامر يعد تصحيحًا لمسار الحوكمة بما يتماشى مع قيم الشفافية والعدالة والحرية" على ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

ويأتي في مقدمة القرارات الملغاة اعتماد إدارة آدامز لتعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى "المحرقة" (IHRA) لـ"معاداة السامية"، وهو تعريف ينص على أن بعض أشكال انتقاد "إسرائيل" تُعدّ "معاداة للسامية". وكان آدامز قد وجّه وكالات المدينة إلى استخدام هذا التعريف في حزيران/يونيو الماضي.

وقد شمل قرار الإلغاء أيضًا أمرًا تنفيذيًا سابقًا كان يعارض حملة مقاطعة "إسرائيل"، علمًا أن ممداني يُعرف بدعمه العلني لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ضد "إسرائيل".

وألغى ممداني أيضًا أمرًا تنفيذيًا آخر كان يوجّه شرطة نيويورك إلى إعادة تقييم طريقة تعاملها مع الاحتجاجات أمام دور العبادة، وهو إجراء اتخذه آدامز عقب مظاهرة أمام كنيس يهودي، مع الإشارة إلى أن ممداني أصدر لاحقًا أمرًا تنفيذيًا يتضمن تعليمات مماثلة للشرطة.

وفي السياق ذاته، أُسقط إعلان النوايا الذي أنشأ بموجبه آدامز المجلس الاقتصادي بين مدينة نيويورك و"إسرائيل" في أيار/مايو الماضي، والذي كان يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين.

وكان ممداني أدّى أمس الخميس، اليمين على المصحف لرئاسة بلدية نيويورك، في مراسم خاصة ليلة رأس السنة، أجريت في محطة مترو تاريخية في منطقة مانهاتن، وذلك بعد فوزه بالمنصب في الانتخابات التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وممداني هو أول رئيس بلدية مسلم لنيويورك يؤدي اليمين على نسخة من القرآن الكريم.

الكلمات المفتاحية