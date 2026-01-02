كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
النائبان شري وعمار لـ"العهد": الطبطبائي هامة قيادية كبرى.. والمقاومة مستمرة 

2026-01-02 19:27
تحدث عضوا كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائبان أمين شري وعلي عمار، لموقع "العهد" الإخباري، خلال مشاركتهما في إحياء ذكرى أربعين القائد الجهادي الكبير؛ السيد هيثم الطبطبائي (السيد أبي علي) ورفاقه الشهداء، وذلك في قاعة مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال النائب شري: "في ذكرى الشهيد القائد الجهادي الكبير السيد أبي علي الطبطبائي ورفاقه نستذكر هذه الهامة الكبرى؛ الشهيد الطبطبائي الذي تولّى القيادة والسيطرة خلال 66 يومًا، وكان ورفاقه هم في موقع "أولي البأس" ضد العدو "الإسرائيلي" وخاصة في موضوع البر".

بدوره، قال النائب علي عمار: "نؤكّد من هذا الحفل التأبيني المبارك المقدس أنّ المقاومة مستمرة في مواجهة العدو "الإسرائيلي"، وأيضًا في تضامنها وتكاتفها مع كل حركات التحرر والمقاومة على مستوى المنطقة".

