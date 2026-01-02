شهد العراق، الجمعة 2 كانون الثاني/يناير 2025، عددًا من الفعاليات بمناسبة الذكرى الـ6 لاستشهاد قادة النصر؛ قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإسلامي اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "أبي مهدي المهندس" ورفاقهما الذين قضوا في غارة أميركيّة استهدفتهم قبل 6 أعوام قرب "مطار بغداد الدولي".

وتجمّعت حشود كبيرة من المعزّين، من بينهم فعاليات دينية وثقافية واجتماعية، في موقع استهداف قادة النصر ورفاقهم، حيث أُقيمت مراسم تشييع رمزية حاشدة لهم في موقع عروجهم في "شارع الشهيد أبي مهدي المهندس" قرب "مطار بغداد الدولي".

كذلك أقيمت صلاة الجماعة في موقع العروج، وأُشعلت شموع قرب الموقع تخليدًا لذكرى القادة واستذكارًا لتضحياتهم.

وكان للأطفال حصّة في فعاليات الذكرى، حيث خُصِّصت لهم ألعاب بهدف تعريفهم بالقادة والأعداء الصهاينة.

كذلك، شهد الموقع حضورًا واسعًا للمواكب الحسينية التي قدّمت خدمات للمشاركين في الذكرى.

وفي محافظة البصرة، أقام الحشد الشعبي تشييعًا رمزيًا مهيبًا إحياءً للذكرى.



الكلمات المفتاحية