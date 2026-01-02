كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
في موقع العروج.. فعاليات مميزة إحياءً للذكرى الـ6 لاستشهاد سليماني والمهندس
في موقع العروج.. فعاليات مميزة إحياءً للذكرى الـ6 لاستشهاد سليماني والمهندس

2026-01-02 19:52
63

شهد العراق، الجمعة 2 كانون الثاني/يناير 2025، عددًا من الفعاليات بمناسبة الذكرى الـ6 لاستشهاد قادة النصر؛ قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإسلامي اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "أبي مهدي المهندس" ورفاقهما الذين قضوا في غارة أميركيّة استهدفتهم قبل 6 أعوام قرب "مطار بغداد الدولي".

وتجمّعت حشود كبيرة من المعزّين، من بينهم فعاليات دينية وثقافية واجتماعية، في موقع استهداف قادة النصر ورفاقهم، حيث أُقيمت مراسم تشييع رمزية حاشدة لهم في موقع عروجهم في "شارع الشهيد أبي مهدي المهندس" قرب "مطار بغداد الدولي".

كذلك أقيمت صلاة الجماعة في موقع العروج، وأُشعلت شموع قرب الموقع تخليدًا لذكرى القادة واستذكارًا لتضحياتهم.

وكان للأطفال حصّة في فعاليات الذكرى، حيث خُصِّصت لهم ألعاب بهدف تعريفهم بالقادة والأعداء الصهاينة.

كذلك، شهد الموقع حضورًا واسعًا للمواكب الحسينية التي قدّمت خدمات للمشاركين في الذكرى. 

وفي محافظة البصرة، أقام الحشد الشعبي تشييعًا رمزيًا مهيبًا إحياءً للذكرى.
 

الكلمات المفتاحية
أبو مهدي المهندس قاسم سليماني ناصر المستضعفين
النزاع السعودي - الإماراتي يتصاعد: مواجهات عنيفة في حضرموت والمهرة 
النزاع السعودي - الإماراتي يتصاعد: مواجهات عنيفة في حضرموت والمهرة 
عربي ودولي منذ 15 دقيقة
الفياض: مسؤوليتنا كبيرة في حفظ مبادئ الشهداء بالدفاع عن أمن العراق
الفياض: مسؤوليتنا كبيرة في حفظ مبادئ الشهداء بالدفاع عن أمن العراق
عربي ودولي منذ 31 دقيقة
عمدة نيويورك الجديد يلغي أوامر مؤيدة لـ
عمدة نيويورك الجديد يلغي أوامر مؤيدة لـ"إسرائيل" ويسقط تعريف "معاداة السامية"
عربي ودولي منذ 4 ساعات
في الذكرى السادسة لقادة النصر.. السيد مرتضوي لـ
في الذكرى السادسة لقادة النصر.. السيد مرتضوي لـ "العهد": ثقافة الشهادة تصنع المعادلات
خاص العهد منذ ساعة
قيادي في الحشد الشعبي لـ
قيادي في الحشد الشعبي لـ"العهد": الشهيدان سليماني والمهندس نموذجان قياديان فريدان
خاص العهد منذ 8 ساعات
مشاركة