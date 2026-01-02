كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي الفياض: مسؤوليتنا كبيرة في حفظ مبادئ الشهداء بالدفاع عن أمن العراق

لبنان

لبنان

"اليونيفيل": الجيش "الإسرائيلي" أطلق النار على جنودنا أثناء قيامهم بدورية قرب كفرشوبا

2026-01-02 21:11
41

أعلنت قوات "اليونيفيل" في لبنان عن تَعرُّض جنودها في وقت سابق من الجمعة 2 كانون الثاني/يناير 2025 لإطلاق 15 طلقة من أسلحة خفيفة على مسافة لا تتجاوز 50 مترًا من قبَل الجيش "الإسرائيلي"، أثناء قيامهم بدورية قرب كفرشوبا".

وقالت "اليونيفيل"، في بيان: "بعد أقل من 20 دقيقة، أفاد جنود "حفظ السلام" في دورية ثانية في المنطقة نفسها بتعرُّضهم لإطلاق نحو 100 طلقة من رشاشات على مسافة 50 مترًا تقريبًا. ولم تسفر أيّ من الحالتَين عن أضرار أو إصابات".

وفيما رجّحت أنّ "إطلاق النار جاء من موقع تابع لجيش "الدفاع" "الإسرائيلي" في جنوب الخط الأزرق في الحالتين"، أشارت إلى أنّها "أرسلت طلبًا لوقف الرمي بالنار عبر قنوات الاتصال الخاصة بها".

ولفتت الانتباه إلى أنّها "أبلغت جيش "الدفاع" "الإسرائيلي" مسبقًا عن الأنشطة في تلك المناطق، وفقًا للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق".

وفي حين أكّدت أنّ "هذه الحوادث تقع بشكل متكرّر، ممّا ينذر بظاهرة مقلقة"، شدّدت على أن الهجمات على قواتها أو بالقرب منها "تشكّل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".

كما جدّدت دعوتها جيش "الدفاع" "الإسرائيلي" إلى "وقف السلوك العدواني والهجمات على "قوات حفظ السلام" العاملة من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منه".

 

الكلمات المفتاحية
الجيش الاسرائيلي اليونيفيل كفرشوبا الخط الأزرق
إقرأ المزيد
المزيد
"اليونيفيل": الجيش "الإسرائيلي" أطلق النار على جنودنا أثناء قيامهم بدورية قرب كفرشوبا
لبنان منذ 58 دقيقة
النائبان شري وعمار لـ
النائبان شري وعمار لـ"العهد": الطبطبائي هامة قيادية كبرى.. والمقاومة مستمرة 
لبنان منذ ساعتين
الشيخ الخطيب: لا مؤشرات تدل على وقف العدوان والوقائع الداخلية لا توحي بالتقدم
الشيخ الخطيب: لا مؤشرات تدل على وقف العدوان والوقائع الداخلية لا توحي بالتقدم
لبنان منذ 5 ساعات
خروقات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام 2025 - الحصيلة الإجمالية
خروقات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار خلال عام 2025 - الحصيلة الإجمالية
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
"اليونيفيل": الجيش "الإسرائيلي" أطلق النار على جنودنا أثناء قيامهم بدورية قرب كفرشوبا
لبنان منذ 58 دقيقة
تقرير
تقرير "إسرائيلي": 37 جنديًا انتحروا العام الماضي.. أعلى رقم في السنوات الـ15 الأخيرة
عين على العدو منذ يوم
ضباط صهاينة يهاجمون رئيس أركانهم: انفصال عن الواقع وتسييس المواقف 
ضباط صهاينة يهاجمون رئيس أركانهم: انفصال عن الواقع وتسييس المواقف 
عين على العدو منذ يوم
اليونيفيل: إطلاق نار من رشاشات
اليونيفيل: إطلاق نار من رشاشات "إسرائيلية" وانفجار قنبلة قرب دورية لقواتنا في الجنوب
لبنان منذ 6 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة