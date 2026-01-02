أعلنت قوات "اليونيفيل" في لبنان عن تَعرُّض جنودها في وقت سابق من الجمعة 2 كانون الثاني/يناير 2025 لإطلاق 15 طلقة من أسلحة خفيفة على مسافة لا تتجاوز 50 مترًا من قبَل الجيش "الإسرائيلي"، أثناء قيامهم بدورية قرب كفرشوبا".

وقالت "اليونيفيل"، في بيان: "بعد أقل من 20 دقيقة، أفاد جنود "حفظ السلام" في دورية ثانية في المنطقة نفسها بتعرُّضهم لإطلاق نحو 100 طلقة من رشاشات على مسافة 50 مترًا تقريبًا. ولم تسفر أيّ من الحالتَين عن أضرار أو إصابات".

وفيما رجّحت أنّ "إطلاق النار جاء من موقع تابع لجيش "الدفاع" "الإسرائيلي" في جنوب الخط الأزرق في الحالتين"، أشارت إلى أنّها "أرسلت طلبًا لوقف الرمي بالنار عبر قنوات الاتصال الخاصة بها".

ولفتت الانتباه إلى أنّها "أبلغت جيش "الدفاع" "الإسرائيلي" مسبقًا عن الأنشطة في تلك المناطق، وفقًا للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق".

وفي حين أكّدت أنّ "هذه الحوادث تقع بشكل متكرّر، ممّا ينذر بظاهرة مقلقة"، شدّدت على أن الهجمات على قواتها أو بالقرب منها "تشكّل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".

كما جدّدت دعوتها جيش "الدفاع" "الإسرائيلي" إلى "وقف السلوك العدواني والهجمات على "قوات حفظ السلام" العاملة من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منه".

