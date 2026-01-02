كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الفياض: مسؤوليتنا كبيرة في حفظ مبادئ الشهداء بالدفاع عن أمن العراق
الفياض: مسؤوليتنا كبيرة في حفظ مبادئ الشهداء بالدفاع عن أمن العراق

2026-01-02 21:37
أكّد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، أنّ "تضحية الشهيد (قاسم) سليماني للعراق كانت أسمى درجات الشرف والوفاء"، مبيّنًا في الوقت نفسه أنّ "العراق استعاد هويته بعد عام 2014 بفضل تضحيات الحشد الشعبي".

وقال الفياض، في كلمة له خلال إحياء الذكرى الـ6 لشهادة قادة النصر، اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس: "ندين الجريمة الغادرة التي استهدفت ضيف العراق المدافع عنه. ومن يُقتل دفاعًا عن أرضه وعِرضه إنّما يسير في درب الجهاد في سبيل الله، والشهيدان كانا رجلين صادقين مخلصين حملا راية الحق والعدل".

وشدّد على أنّ "الحشد الشعبي ليس جهة طائفية بل جسد روحاني مقدّس تسبّب في بقاء العراق".

وذكّر الفياض بأنّ "العراق في 2014 كان يغرق في التشرذم والطائفية، فكان للحشد الدور الحاسم في تحرير الوطن"، مؤكّدًا أنّ "أمن أبناء المناطق المحررة واستقرارها جاء بتضحيات الحشد ووفائه للوطن".

وفيما رأى أنّ "تهاون النفوس عام 2014 أَبْرَزَ قيمة فتوى المرجعية في حماية العراق"، عاهد "المرجعيةَ الرشيدة" على "البقاء أوفياء للعهد في حماية المقدسات والدفاعِ عن الوطن"، قائلًا: "نحن أمام مسؤولية كبرى في حفظ مبادئ الشهداء بالدفاع عن أمن العراق". 

وتابع قوله: "نؤكّد لدولتنا وحكومتنا أنّنا الأحرص على بقاء الدولة وحمايتها. بذلنا أعز ما نملك من أجل حماية الدولة وعلى رأسهم الشهيدان (سليماني والمهندس)".

وواصل قائلًا: "عروج شهدائنا القادة كان في سبيل الله ونالوا به الخلود عند خالقهم. والشهادة ليست مرتبطة بوطن أو مكان بل بعبد اختاره الله دفاعًا عن القيم".

كما أشار الفياض إلى أنّ "هذا الجمع الكبير دليل على وفاء أمة الحشد لقادتهم وقيمهم النبيلة"، مشدّدًا على أنّ "دماء القادة الشهداء جسّدت أسمى مواثيق التضحية والإيمان".

أبو مهدي المهندس قاسم سليماني ناصر المستضعفين
