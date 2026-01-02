نظّمت الهيئات النسائية في القطاع الثامن في حزب الله بقاعًا، بالتعاون مع "جمعية مراكز الإمام الخميني الثقافية"، لقاءً فكريًا بعنوان "عيسى المسيح والإمام علي (ع): روح الرسالة ودور الأنبياء في بناء الإنسان"، وذلك في حسينية بلدة طليا البقاعية.

استُهلّ اللقاء بكلمة للشيخ محمد وهبي، تناول فيها سيرة الإمام علي (ع)، مسلّطًا الضوء على "القيم الإنسانية المشتركة التي تجمع بين الرسالات السماوية، ودورها في ترسيخ مبادئ العدل والمحبة وبناء الإنسان الواعي".

ثم ألقت الراهبة روان راجحة كلمة شدّدت فيها على "معاني المحبة والسلام التي يجسّدها ميلاد السيد المسيح (ع)"، مؤكدةً "أهمية العيش المشترك وتعزيز ثقافة الحوار والتلاقي بين مختلف المكوّنات الدينية".

وفي ختام اللقاء، جرى توزيع هدايا تذكارية تقديرًا لجهود ومشاركة كل من الشيخ وهبي والراهبة راجحة.

الكلمات المفتاحية