كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي قاليباف ردًّا على ترامب: الشعب الإيراني أحبط مخطّطات أعداء أكثر خبرة

لبنان

النائب المقداد: لن نتخلى عن مشروعنا المقاوم مهما كلف الأمر
لبنان

النائب المقداد: لن نتخلى عن مشروعنا المقاوم مهما كلف الأمر

2026-01-02 22:44
72

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب الدكتور علي المقداد على أن المقاومة التي حمت لبنان منذ عام 1982 ستبقى درعه الحامي، بفضل دماء الشهداء وتضحيات المجاهدين.

وخلال لقاء سياسي نظّمته العلاقات العامة في القطاع الثامن وشعبة الطيبة في دارة الحاج غسان مظلوم، بحضور مسؤول القطاع الحاج عباس مظلوم، ورئيس بلدية بريتال عباس زكي اسماعيل، ومخاتير وفعاليات اجتماعية وثقافية، أكد المقداد أن المقاومة لم تقدم آلاف الشهداء والجرحى والأسرى لكي تركع للعدو، بل لتبقي لبنان حرًا، سيدًا، ومستقلًا.

وأشار إلى أن المقاومة التزمت بكل بنود القرار 1701، في حين يواصل العدو "الإسرائيلي" خروقاته اليومية للسيادة اللبنانية، مؤكداً أن لا أحد سيجرّ المقاومة إلى فتنة داخلية، وأن مشروعها باقٍ مهما كانت التضحيات.

".
 

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله فيصل المقداد المقاومة
إقرأ المزيد
المزيد
بالفيديو|
بالفيديو| "الهيثم".. قبساتٌ من كلام الشهيد القائد الجهادي الكبير هيثم الطبطبائي
لبنان منذ ساعتين
النائب المقداد: لن نتخلى عن مشروعنا المقاوم مهما كلف الأمر
النائب المقداد: لن نتخلى عن مشروعنا المقاوم مهما كلف الأمر
لبنان منذ 3 ساعات
لقاء فكري في طليا حول القيم الإنسانية المشتركة بين السيد المسيح والإمام علي (ع)
لقاء فكري في طليا حول القيم الإنسانية المشتركة بين السيد المسيح والإمام علي (ع)
لبنان منذ 3 ساعات
"اليونيفيل": الجيش "الإسرائيلي" أطلق النار على جنودنا أثناء قيامهم بدورية قرب كفرشوبا
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
النائب المقداد: لن نتخلى عن مشروعنا المقاوم مهما كلف الأمر
النائب المقداد: لن نتخلى عن مشروعنا المقاوم مهما كلف الأمر
لبنان منذ 3 ساعات
النائبان شري وعمار لـ
النائبان شري وعمار لـ"العهد": الطبطبائي هامة قيادية كبرى.. والمقاومة مستمرة 
لبنان منذ 6 ساعات
في ذكرى أربعين الشهيد القائد السيد الطبطبائي .. المقاومة مستمرة
في ذكرى أربعين الشهيد القائد السيد الطبطبائي .. المقاومة مستمرة
خاص العهد منذ 7 ساعات
الشيخ الخطيب: لا مؤشرات تدل على وقف العدوان والوقائع الداخلية لا توحي بالتقدم
الشيخ الخطيب: لا مؤشرات تدل على وقف العدوان والوقائع الداخلية لا توحي بالتقدم
لبنان منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة