شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب الدكتور علي المقداد على أن المقاومة التي حمت لبنان منذ عام 1982 ستبقى درعه الحامي، بفضل دماء الشهداء وتضحيات المجاهدين.

وخلال لقاء سياسي نظّمته العلاقات العامة في القطاع الثامن وشعبة الطيبة في دارة الحاج غسان مظلوم، بحضور مسؤول القطاع الحاج عباس مظلوم، ورئيس بلدية بريتال عباس زكي اسماعيل، ومخاتير وفعاليات اجتماعية وثقافية، أكد المقداد أن المقاومة لم تقدم آلاف الشهداء والجرحى والأسرى لكي تركع للعدو، بل لتبقي لبنان حرًا، سيدًا، ومستقلًا.

وأشار إلى أن المقاومة التزمت بكل بنود القرار 1701، في حين يواصل العدو "الإسرائيلي" خروقاته اليومية للسيادة اللبنانية، مؤكداً أن لا أحد سيجرّ المقاومة إلى فتنة داخلية، وأن مشروعها باقٍ مهما كانت التضحيات.

