صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، ردًا على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التدخلية، بأنّ الشعب الإيراني خيّب آمال أعداءٍ أكثرَ خبرةً، مؤكدًا: "إننا لا نخلط أبدًا بين صفوف المحتجين والمرتزقة الأجانب، ونحتضن أبناءنا".

وأفادت وكالة "إرنا" بأن قاليباف كتب على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة 2/1/2026: "إن صراخ الشيطان ارتفع بعدما فشلت محاولات العناصر الميدانية المسلحة، التابعة لأجهزة الاستخبارات، في تحويل احتجاجات التجار وأصحاب المهن المحقّة إلى مواجهاتٍ داخليةٍ عنيفةٍ ومسلحةٍ، وذلك بفضل الوعي التاريخي للشعب الإيراني".

وأضاف أن "الشعب الإيراني، على مر التاريخ، أحبط مخطّطات أعداءٍ أكثر خبرة من هؤلاء"، مؤكدًا: "إننا لا نخلط أبدًا بين صفوف المحتجين والمرتزقة الأجانب، ونحتضن أبناءنا الأعزاء".

وتابع قاليباف: "يتعين على رئيس الولايات المتحدة غير المحترم، أن يدرك بأن إقراره رسميًا بدعم مثيري الشغب، يجعل جميع المراكز والقوات الأميركية في عموم المنطقة أهدافًا مشروعةً، ردًّا على أي مغامرةٍ محتملةٍ ضدّ البلاد"، مشددًا على أن الإيرانيين متماسكون وعازمون على مواجهة أي عدوٍّ خارجيٍّ.

