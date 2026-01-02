كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي "أبو عبيدة" كما لم تعرفوه من قبل

إيران

قاليباف ردًّا على ترامب: الشعب الإيراني أحبط مخطّطات أعداء أكثر خبرة
إيران

قاليباف ردًّا على ترامب: الشعب الإيراني أحبط مخطّطات أعداء أكثر خبرة

2026-01-02 22:46
60

صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، ردًا على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التدخلية، بأنّ الشعب الإيراني خيّب آمال أعداءٍ أكثرَ خبرةً، مؤكدًا: "إننا لا نخلط أبدًا بين صفوف المحتجين والمرتزقة الأجانب، ونحتضن أبناءنا".

وأفادت وكالة "إرنا" بأن قاليباف كتب على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة 2/1/2026: "إن صراخ الشيطان ارتفع بعدما فشلت محاولات العناصر الميدانية المسلحة، التابعة لأجهزة الاستخبارات، في تحويل احتجاجات التجار وأصحاب المهن المحقّة إلى مواجهاتٍ داخليةٍ عنيفةٍ ومسلحةٍ، وذلك بفضل الوعي التاريخي للشعب الإيراني".

وأضاف أن "الشعب الإيراني، على مر التاريخ، أحبط مخطّطات أعداءٍ أكثر خبرة من هؤلاء"، مؤكدًا: "إننا لا نخلط أبدًا بين صفوف المحتجين والمرتزقة الأجانب، ونحتضن أبناءنا الأعزاء".

وتابع قاليباف: "يتعين على رئيس الولايات المتحدة غير المحترم، أن يدرك بأن إقراره رسميًا بدعم مثيري الشغب، يجعل جميع المراكز والقوات الأميركية في عموم المنطقة أهدافًا مشروعةً، ردًّا على أي مغامرةٍ محتملةٍ ضدّ البلاد"، مشددًا على أن الإيرانيين متماسكون وعازمون على مواجهة أي عدوٍّ خارجيٍّ.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب محمد باقر قاليباف
إقرأ المزيد
المزيد
عراقتشي لترامب: الشعب الإيراني العظيم يرفض التدخّل في شؤونه.. وقواتنا تعرف أين تستهدف
عراقتشي لترامب: الشعب الإيراني العظيم يرفض التدخّل في شؤونه.. وقواتنا تعرف أين تستهدف
إيران منذ ساعتين
قاليباف ردًّا على ترامب: الشعب الإيراني أحبط مخطّطات أعداء أكثر خبرة
قاليباف ردًّا على ترامب: الشعب الإيراني أحبط مخطّطات أعداء أكثر خبرة
إيران منذ 3 ساعات
وزير الدفاع الإيراني: قدراتنا الصاروخية غير قابلة للتفاوض ولا يمكن القضاء عليها 
وزير الدفاع الإيراني: قدراتنا الصاروخية غير قابلة للتفاوض ولا يمكن القضاء عليها 
إيران منذ 8 ساعات
شمخاني: سنقطع اليد التي تريد المساس بأمن إيران
شمخاني: سنقطع اليد التي تريد المساس بأمن إيران
إيران منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
عراقتشي لترامب: الشعب الإيراني العظيم يرفض التدخّل في شؤونه.. وقواتنا تعرف أين تستهدف
عراقتشي لترامب: الشعب الإيراني العظيم يرفض التدخّل في شؤونه.. وقواتنا تعرف أين تستهدف
إيران منذ ساعتين
قاليباف ردًّا على ترامب: الشعب الإيراني أحبط مخطّطات أعداء أكثر خبرة
قاليباف ردًّا على ترامب: الشعب الإيراني أحبط مخطّطات أعداء أكثر خبرة
إيران منذ 3 ساعات
شمخاني: سنقطع اليد التي تريد المساس بأمن إيران
شمخاني: سنقطع اليد التي تريد المساس بأمن إيران
إيران منذ 8 ساعات
تحريض ترامب ودور
تحريض ترامب ودور "الموساد".. "الاحتجاجات" الإيرانية بين الحقيقة والتضخيم الإعلامي
خاص العهد منذ 11 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة