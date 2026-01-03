دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العدوّ "الإسرائيلي" إلى التراجع عن قرارها تعليق عمل العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزّة.

وقال المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، في بيان رسمي إن هذا القرار يأتي "إضافة إلى قيود سابقة أدت إلى تأخير دخول الإمدادات الغذائية والطبية الضرورية إلى غزّة"، محذرًا من أن تعليق عمل المنظمات الإنسانية سيهدّد بتقويض التقدم الهش الذي تحقق خلال وقف إطلاق النار.

ويشمل القرار الذي أثار قلق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عدة منظمات إنسانية تعمل في تقديم الإغاثة الأساسية، ما ينعكس بشكل مباشر على المدنيين الذين يعتمدون على هذه الخدمات لمواجهة احتياجات عاجلة في ظل الأزمة القائمة.

وفي سياق متصل، حذرت 53 منظمة دولية غير حكومية من عواقب خطيرة لهذا الإجراء، معتبرة أن إلغاء تراخيص منظمات مثل "أطباء بلا حدود" و"العفو الدولية" سيعيق بشكل خطير العمل الإنساني في غزّة والضفّة الغربية، ويضع مزيدًا من الضغوط على المدنيين الذين لا يزالون يعانون من تداعيات النزاع.

