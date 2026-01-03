كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
حزب الله ولجان العمل في المخيمات نظّما يومًا صحيًا مجانيًا في مخيمات صيدا في ذكرى استشهاد القائد قاسم سليماني 
نظّمت الهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله، بالتعاون مع لجان العمل في المخيمات، يومًا صحيًا تخصصيًا مجانيًا في مخيمات منطقة صيدا، وذلك لمناسبة الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد القائد الجهادي الكبير اللواء الحاج قاسم سليماني ودعمًا للشعب الفلسطيني.

شمل النشاط مخيم عين الحلوة في مستشفى القدس، ومخيم المية ومية في مضافة آل كعوش، حيث استفاد منه 255 مريضًا من اختصاصات الصحة العامة وطب الأطفال، حيث خضعوا للمعاينة الطبية. كما جرى توزيع 714 وحدة دواء على المرضى المستفيدين، في حين بلغ عدد الذين استفادوا من برامج التثقيف الصحي 21 شخصًا.

شارك في الحملة 6 أطباء، و27 ممرضة وممرضًا من جهاز التطوع، إضافة إلى 10 إداريين. وأشرف على تنفيذها الإخوة في حركة أنصار الله وكوادر لجان العمل في المخيمات، إلى جانب الإخوة في مديرية جبل عامل الثانية في الهيئة الصحية الإسلامية.

وتخلّل النشاط تنظيم عدة فقرات ترفيهية خاصة بالأطفال المرضى، كما اختُتم بزيارات ومعاينات طبية لعدد محدود من المرضى في منازلهم.

وفي إطار المتابعة، زار المراكز المشمولة بالنشاط كلّ من مسؤول شعبة مخيم المية ومية في حركة حماس الحاج رفيق عبد الله ومسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، والذي وجّه شكره الكبير للأطباء والممرضين على جهودهم وتفانيهم في خدمة الشعب الفلسطيني.

 

