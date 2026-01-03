أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، اليوم السبت، التعبئة العامة في صفوف القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنّ بلاده ستستخدم قدراتها كلها للدفاع عن استقلال كراكاس وسيادتها، ردًّا على الهجمات الأميركية الأخيرة.

وقال لوبيز في رسالة مصوّرة: "تعلن القوات المسلحة الوطنية البوليفارية للمجتمع الدولي أنّ الشعب الفنزويلي تعرّض، صباح اليوم (3 كانون الثاني/يناير)، لأبشع عدوان عسكري إجرامي من حكومة الولايات المتحدة، ويجري حاليًّا إحصاء الجرحى والقتلى".

وأضاف: "لقد دنّست وحشية القوات الغازية أرضنا المقدّسة، في فويرتي تيونا وكاراكاس وولايات ميراندا وأراغوا ولا غوايرا"، مؤكّدًا: "سنتفوّق في هذا الصراع". ورفض لوبيز وجود القوات الأجنبية في بلاده، قائلًا: "سنقاوم".

كذلك، دعا المواطنين إلى: "تجنّب الذعر والفوضى في ظلّ الهجمات الأميركية"، مشدّدًا على عدم الانجرار إلى الفوضى التي "يحاول العدوّ أن يدفعنا إليها"، مؤكّدًا أهمية "الحفاظ على الهدوء والانضباط". في هذا السياق، أكد وزير الدفاع أنّ: "المؤسسات العسكرية والأمنية تعمل بكامل طاقتها لحماية سيادة البلاد واستقرارها".

ترامب: نفّذنا هجمات ضدّ فنزويلا واعتقلنا مادورو وزوجته

بُعيد ذلك، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب: عتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما جوًا إلى خارج البلاد".

هذا؛ ويشار إلى أنّ الولايات المتحدة شنّت هجمات، اليوم، على فنزويلا، بعدما كان ترامب قد نشر أسطولًا حربيًا في منطقة الكاريبي، مهدّدًا بشنّ هجمات برية على فنزويلا، مصرّحًا بأنّ: "أيام الرئيس نيكولاس مادورو في السلطة معدودة".

