كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي كيف أعاد بيان "محمد عبد السلام" رسم خريطة الصراع مع الرياض؟

عربي ودولي

فنزويلا تُعلن التعبئة العامة ردًا على الهجمات الأميركية
عربي ودولي

فنزويلا تُعلن التعبئة العامة ردًا على الهجمات الأميركية

2026-01-03 12:55
وزير الدفاع الفنزويلي يعلن التعبئة العامة: سنتفوق في هذا الصراع
56

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، اليوم السبت، التعبئة العامة في صفوف القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنّ بلاده ستستخدم قدراتها كلها للدفاع عن استقلال كراكاس وسيادتها، ردًّا على الهجمات الأميركية الأخيرة.

 وقال لوبيز في رسالة مصوّرة: "تعلن القوات المسلحة الوطنية البوليفارية للمجتمع الدولي أنّ الشعب الفنزويلي تعرّض، صباح اليوم (3 كانون الثاني/يناير)، لأبشع عدوان عسكري إجرامي من حكومة الولايات المتحدة، ويجري حاليًّا إحصاء الجرحى والقتلى". 

وأضاف: "لقد دنّست وحشية القوات الغازية أرضنا المقدّسة، في فويرتي تيونا وكاراكاس وولايات ميراندا وأراغوا ولا غوايرا"، مؤكّدًا: "سنتفوّق في هذا الصراع". ورفض لوبيز وجود القوات الأجنبية في بلاده، قائلًا: "سنقاوم".  

كذلك، دعا المواطنين إلى: "تجنّب الذعر والفوضى في ظلّ الهجمات الأميركية"، مشدّدًا على عدم الانجرار إلى الفوضى التي "يحاول العدوّ أن يدفعنا إليها"، مؤكّدًا أهمية "الحفاظ على الهدوء والانضباط". في هذا  السياق، أكد وزير الدفاع أنّ: "المؤسسات العسكرية والأمنية تعمل بكامل طاقتها لحماية سيادة البلاد واستقرارها". 

ترامب: نفّذنا هجمات ضدّ فنزويلا واعتقلنا مادورو وزوجته

بُعيد ذلك، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب: عتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما جوًا إلى خارج البلاد".

هذا؛ ويشار إلى أنّ الولايات المتحدة شنّت هجمات، اليوم، على فنزويلا، بعدما كان ترامب قد نشر أسطولًا حربيًا في منطقة الكاريبي، مهدّدًا بشنّ هجمات برية على فنزويلا، مصرّحًا بأنّ: "أيام الرئيس نيكولاس مادورو في السلطة معدودة".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية فنزويلا نيكولاس مادورو
إقرأ المزيد
المزيد
نواب أميركيون يشكّكون بشرعية عدوان واشنطن على فنزويلا وإيران: مغامرة حمقاء 
نواب أميركيون يشكّكون بشرعية عدوان واشنطن على فنزويلا وإيران: مغامرة حمقاء 
عربي ودولي منذ 19 دقيقة
سليماني والمهندس.. غياب أبلغ من الحضور!
سليماني والمهندس.. غياب أبلغ من الحضور!
عربي ودولي منذ ساعة
القائد أبو مهدي المهندس.. يا شايب ما يضيع الدم
القائد أبو مهدي المهندس.. يا شايب ما يضيع الدم
عربي ودولي منذ ساعة
الرئيس الأميركي: اعتقلنا الرئيس الفنزويلي وزوجته
الرئيس الأميركي: اعتقلنا الرئيس الفنزويلي وزوجته
عربي ودولي منذ ساعة
مقالات مرتبطة
نواب أميركيون يشكّكون بشرعية عدوان واشنطن على فنزويلا وإيران: مغامرة حمقاء 
نواب أميركيون يشكّكون بشرعية عدوان واشنطن على فنزويلا وإيران: مغامرة حمقاء 
عربي ودولي منذ 19 دقيقة
الإمام الخامنئي: مطالب التجار مُحقّة والعدو يستغل الاحتجاجات لزعزعة الأمن
الإمام الخامنئي: مطالب التجار مُحقّة والعدو يستغل الاحتجاجات لزعزعة الأمن
إيران منذ ساعة
حزب الله: العدوان على فنزويلا تأكيد لنهج الهيمنة الأميركية وشريعة الغاب
حزب الله: العدوان على فنزويلا تأكيد لنهج الهيمنة الأميركية وشريعة الغاب
لبنان منذ ساعة
الرئيس الأميركي: اعتقلنا الرئيس الفنزويلي وزوجته
الرئيس الأميركي: اعتقلنا الرئيس الفنزويلي وزوجته
عربي ودولي منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة