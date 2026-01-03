كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي الرئيس الأميركي: اعتقلنا الرئيس الفنزويلي وزوجته

مقالات

كيف أعاد بيان
مقالات

كيف أعاد بيان "محمد عبد السلام" رسم خريطة الصراع مع الرياض؟

2026-01-03 13:07
69
علي الدرواني - كاتب
146 مقالاً

إعلامي يمني

في تهنئته لمناسبة العام الجديد، والتي نشرها على منصة إكس، قال رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام إن هناك : "ثمة فرصة في العام الجديد لمعالجة مختلف الملفات نتيجة العدوان السعودي الأمريكي الذي تعرض له اليمن خلال السنوات الماضية". ووصف السعودية بأنها أصبحت "وحيدة في الواجهة"، بعد انتهاء المشاركة الإماراتية في التحالف ضد اليمن. وهو وصف يحمل دلالات استراتيجية وسياسية عميقة، في سياق العدوان على اليمن، ويمكن قراءة هذا التعبير من عدة زوايا تعكس تحولات موازين القوى.
 عند انطلاق العمليات العسكرية، في العام 2015، كان هناك تحالف طويل عريض يضم عشر دول (بينها الإمارات، مصر، الأردن، والمغرب، وغيرها). مع مرور السنوات، انسحبت معظم هذه الدول أو جمدت مشاركتها، وصولاً إلى طرد الإمارات، وهي الشريك الأبرز، من التحالف، بعد تصعيد خطير بين الأدوات في جنوب البلاد المحتل، في حين رأت الرياض تلك التطورات تهديدًا لأمنها الوطني.
في هذا السياق، يقصد البيان أن السعودية باتت تتحمل بمفردها "التبعات القانونية والعسكرية والمالية" للحرب، ولم يعد بإمكانها التغطية خلف غطاء "التحالف الدولي أو الإقليمي".
هذا الوصف يهدف إلى حصر خصم صنعاء في طرف واحد؛ فبدلاً من تشتيت المسؤولية بين عدة دول، يضع البيان الرياض أمام مسؤوليتها المباشرة عن ملفات الحصار والرواتب وإغلاق المطار. 
الرسالة هنا هي: "أنتم الطرف الذي يقرر الحرب أو السلام، ولا توجد أطراف أخرى نتحاور معها أو نحملها المسؤولية"، وعليكم تحمّل المسؤولية الكاملة عن حقوق اليمنيين، والتي أشار اليها في النص المنشور:" إن الحصار المفروض على المطارات والموانئ اليمنية يشكل عقابًا جماعيًا للشعب اليمني، نظرا لما خلفه من تداعيات إنسانية على مختلف الفئات اليمنية، كما يمثل عائقًا كبيرًا أمام أي جهود تبحث حلولاً إنسانية وسياسية للوضع العام".
بقاء السعودية وحيدة يعني أنها أصبحت الوحيدة والهدف المباشر لأي تصعيد عسكري أو سياسي. في السابق، كانت الضغوط الدولية والعمليات العسكرية اليمنية تتوزع على أطراف التحالف، أما الآن، فإن أي تنديد دولي بالأوضاع الإنسانية أو أي رد عسكري ميداني سيكون مباشرة على المملكة وحدها، ما يضع قيادتها تحت ضغط أكبر لإنهاء الملف والإسراع إلى التوصل إلى حلول ترفع معاناة اليمنيين. 
يهدف البيان، في هذا التعبير، إلى تجريد السعودية من صفة "الدولة التي جاءت لدعم شرعية"، وتحويل صورتها إلى "طرف أصيل ومباشر" في حرب عدوانية في مواجه الشعب اليمني. هذا التوصيف يمهد للمطالبة بتعويضات وإعادة إعمار والتزامات تقع على عاتق الرياض وحدها؛ كونها "الواجهة" الوحيدة التي أدارت وبقيت في الميدان.
يختتم البيان لغته بالبشرى والنصر، لكنه يترك الباب مواربًا أمام مسارين: مسار الحل الذي يبدأ برفع الحصار وفتح المطار في بادرة حسن نية، ومسار الاستمرار في المواجهة التي يراها الشعب اليمني التزامًا لا يقبل التجزئة بين نصرة القدس واستعادة السيادة الكاملة على التراب والجو والبحر. 
لذلك؛ يقدم محمد عبد السلام دعوة، وهو يصفها بــ"الفرصة، للنظام السعودي لمعالجة الملفات العالقة الناتجة عن الحرب التي شُنت على اليمن خلال السنوات الماضية، داعيًا إلى استغلال "الفرصة" المتاحة في العام الجديد للحل.
 

الكلمات المفتاحية
اليمن محمد عبد السلام
إقرأ المزيد
المزيد
كيف أعاد بيان
كيف أعاد بيان "محمد عبد السلام" رسم خريطة الصراع مع الرياض؟
مقالات منذ ساعة
الشهيدان سليماني والمهندس في فكر الإمام الخامنئي
الشهيدان سليماني والمهندس في فكر الإمام الخامنئي
مقالات منذ 3 ساعات
هل حصل نتنياهو على ضوء أخضر من ترامب للاستمرار في حروبه؟ 
هل حصل نتنياهو على ضوء أخضر من ترامب للاستمرار في حروبه؟ 
مقالات منذ يوم
الشباب في عقيدة سليماني.. صورة المستقبل
الشباب في عقيدة سليماني.. صورة المستقبل
مقالات منذ يوم
مقالات مرتبطة
كيف أعاد بيان
كيف أعاد بيان "محمد عبد السلام" رسم خريطة الصراع مع الرياض؟
مقالات منذ ساعة
النزاع السعودي - الإماراتي يتصاعد: مواجهات عنيفة في حضرموت والمهرة 
النزاع السعودي - الإماراتي يتصاعد: مواجهات عنيفة في حضرموت والمهرة 
عربي ودولي منذ 16 ساعة
السفير السعودي في اليمن: الزبيدي منع هبوط طائرة الوفد السعودي وأغلق مطار عدن
السفير السعودي في اليمن: الزبيدي منع هبوط طائرة الوفد السعودي وأغلق مطار عدن
عربي ودولي منذ يوم
الخلاف السعودي - الإماراتي: صراع قديم تكشفه حرب اليمن
الخلاف السعودي - الإماراتي: صراع قديم تكشفه حرب اليمن
خاص العهد منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة