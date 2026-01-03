أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، 3 كانون الثاني/ يناير 2026، اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما جوًا إلى خارج البلاد. وفي تغريدة له على منصّة "تروث سوشال"، قال ترامب: إنّ "الولايات المتحدة نفّذت بنجاح ضربةً واسعة النطاق ضدّ فنزويلا وقيادتها".

وبحسب "سي بي أس نيوز"، فإنّ قوات "دلتا" الأميركية السرية هي التي اعتقلت مادورو.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تضع 3 سيناريوهات لمهاجمة فنزويلا. ويتصوّر هذا النهج إرسال الولايات المتحدة لقوات العمليات الخاصة، مثل "قوة دلتا" التابعة للجيش أو "فرقة سيل 6" التابعة للبحرية، لمحاولة القبض على مادورو أو قتله.

الإصرار الأميركي على العملية العسكرية واستهداف شخص مادورو، يأتي نتيجة صمود الأخير أمام محاولات إسقاطه عبر انقلابات وعقوبات وتهديدات، ولا سيما في الأشهر الأخيرة.

