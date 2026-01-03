أكد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي أنّ فئة التجار الإيرانيين هي أكثر فئات البلاد وفاءً للنظام الإسلامي وللثورة الإسلامية ومطالبهم محقة، لافتّا إلى أنّ رئيس الجمهورية والمسؤولين بصدد متابعة مطالب التجار الإيرانيين.

وخلال لقائه مع عائلات شهداء الاقتدار، في يوم مولد أمير المؤمنين الإمام علي -عليه السلام- رأى الإمام الخامنئي أنّ قيام جماعة بقصد التخريب وزعزعة أمن البلاد من خلال استغلال اعتراض التجار أمر غير مقبول بتاتًا، مشدّدًا على أنّ العدو يستغل كلّ فرصة لزعزعة أمن البلاد؛ مشدّدًا على أنّ الشعب الإيراني سينتصر بالإيمان والإخلاص والمقاومة ضد الحرب الناعمة للعدو وفرضه.

وأضاف الإمام الخامنئي أنّ الاحتجاجات المشروعة تختلف عن أعمال الشغب، ويجب الحوار مع المحتجين، مشيرًا إلى أنّه يجب احتواء مثيري الشغب الذين يهتفون بشعارات معادية للإسلام ولإيران ويستغلون الاحتجاجات.

الكلمات المفتاحية