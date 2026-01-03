أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزّة، في تقريرها الإحصائي اليومي، اليوم السبت، 3 كانون الثاني/ يناير 2026، عن وصول 3 شهداء إلى مستشفيات القطاع، بينهم شهيدان جديدان، وجثمان شهيد منتشل، إضافة إلى 18 إصابة، خلال الساعات الـ 48 السابقة.

وبلغت بذلك حصيلة الشهداء بعد وقف إطلاق النار 418 شهيدًا، و1171 جريحًا، و684 جثمان شهيد منتشل.

كما ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية على غزّة، منذ اندلاعها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 71384 شهيدًا، و171251 مصابًا.

وأشارت الوزارة إلى "إضافة عدد 110 شهداء إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، ممّن تمّ اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء، خلال الفترة من 26 كانون الأول/ديسمبر الماضي وحتّى 2 كانون الثاني/يناير الجاري.

وتستمر الاعتداءات "الإسرائيلية" على قطاع غزّة، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مع استمراره في منع المساعدات الإنسانية من الدخول إلى القطاع، وتفاقم الكارثة الإنسانية من جرّاء المنخفض الجوي.

الكلمات المفتاحية