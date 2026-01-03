كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي نواب أميركيون يشكّكون بشرعية عدوان واشنطن على فنزويلا وإيران: مغامرة حمقاء 

فلسطين

3 شهداء و18 جريحًا واستمرار الانتهاكات
فلسطين

3 شهداء و18 جريحًا واستمرار الانتهاكات "الإسرائيلية" في غزّة

2026-01-03 13:46
38

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزّة، في تقريرها الإحصائي اليومي، اليوم السبت، 3 كانون الثاني/ يناير 2026، عن وصول 3 شهداء إلى مستشفيات القطاع، بينهم شهيدان جديدان، وجثمان شهيد منتشل، إضافة إلى 18 إصابة، خلال الساعات الـ 48 السابقة.

وبلغت بذلك حصيلة الشهداء بعد وقف إطلاق النار 418 شهيدًا، و1171 جريحًا، و684 جثمان شهيد منتشل.

كما ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية على غزّة، منذ اندلاعها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 71384 شهيدًا، و171251 مصابًا.

وأشارت الوزارة إلى "إضافة عدد 110 شهداء إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، ممّن تمّ اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء، خلال الفترة من 26 كانون الأول/ديسمبر الماضي وحتّى 2 كانون الثاني/يناير الجاري.

وتستمر الاعتداءات "الإسرائيلية" على قطاع غزّة، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مع استمراره في منع المساعدات الإنسانية من الدخول إلى القطاع، وتفاقم الكارثة الإنسانية من جرّاء المنخفض الجوي.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة
إقرأ المزيد
المزيد
3 شهداء و18 جريحًا واستمرار الانتهاكات
3 شهداء و18 جريحًا واستمرار الانتهاكات "الإسرائيلية" في غزّة
فلسطين منذ 54 دقيقة
عام غير مسبوق في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة
عام غير مسبوق في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين منذ 20 ساعة
الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واسعة ومداهمات في الضفة الغربية
الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واسعة ومداهمات في الضفة الغربية
فلسطين منذ 23 ساعة
غرق مئات الخيام في غزة مع اشتداد المنخفض الجوي.. وتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية
غرق مئات الخيام في غزة مع اشتداد المنخفض الجوي.. وتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
3 شهداء و18 جريحًا واستمرار الانتهاكات
3 شهداء و18 جريحًا واستمرار الانتهاكات "الإسرائيلية" في غزّة
فلسطين منذ 54 دقيقة
غوتيريش يدعو كيان العدو للتراجع عن حظر أنشطة المنظمات غير الحكومية في فلسطين المحتلة
غوتيريش يدعو كيان العدو للتراجع عن حظر أنشطة المنظمات غير الحكومية في فلسطين المحتلة
عربي ودولي منذ 5 ساعات
عام غير مسبوق في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة
عام غير مسبوق في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين منذ 20 ساعة
هل حصل نتنياهو على ضوء أخضر من ترامب للاستمرار في حروبه؟ 
هل حصل نتنياهو على ضوء أخضر من ترامب للاستمرار في حروبه؟ 
مقالات منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة