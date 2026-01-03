كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025

عربي ودولي

نواب أميركيون يشكّكون بشرعية عدوان واشنطن على فنزويلا وإيران: مغامرة حمقاء 
عربي ودولي

نواب أميركيون يشكّكون بشرعية عدوان واشنطن على فنزويلا وإيران: مغامرة حمقاء 

2026-01-03 14:20
أعضاء في الكونغرس الأميركي، بينهم جمهوريون وديمقراطيون، يشكّكون في دستورية الهجوم الأميركي على فنزويلا ويعتبرونه حربًا غير مبرّرة ومغامرة بلا مبرّر وطني واضح.
18

أعرب السيناتور الجمهوري، مايك لي، من ولاية يوتا، السبت 3 كانون الثاني/ يناير 2026، عن شكوكه في شرعيّة استخدام الجيش الأميركي خارجيًا من دون تفويض من المجلس.

وقال السيناتور الجمهوري في منشور على منصّة "إكس": "أتطلّع إلى معرفة ما إذا كان هناك أيّ شيء قد يبرّر هذا الإجراء دستوريًا في غياب إعلان الحرب أو تفويض استخدام القوّة العسكرية".

من جانبه، أكّد عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية هاواي، برايان شاتز، أنّ الولايات المتحدة لا تملك مصالح وطنية حيوية في فنزويلا تبرّر اللجوء إلى الحرب، مشدّدًا على أنّه "كان ينبغي أن نتعلّم ألّا نتورّط في مغامرة حمقاء أخرى".

وأضاف شاتز على منصّة "إكس"، أنّ الإدارة الأميركية لم تكلّف نفسها عناء إطلاع الشعب على مجريات الأحداث.

وقال السيناتور الديمقراطي، روبن غاليغو، من ولاية أريزونا، إنّ الحرب ضدّ فنزويلا "غير شرعية"، مضيفًا: "ثاني حرب غير مبرّرة في حياتي".

وأضاف في تغريدته على "إكس": "من المخجل أن نتحوّل من شرطي العالم إلى متنمّر عليه في أقل من عام، ولا يوجد أيّ مبرّر لخوض هذه الحرب".

وفي سياقٍ منفصل وتعليقًا على تهديد الرئيس الأميركي للحكومة الإيرانية يوم الجمعة، قال النائب الجمهوري توماس ماسي، إنّه "لدينا مشكلات ولا ينبغي إهدار الموارد العسكرية على شؤون دول أخرى".

وأكّد توماس ماسي، أنّ الضربات العسكرية على إيران تتطلّب موافقة من الكونغرس.

وشنّت الولايات المتحدة الأميركية عدوانًا، صباح السبت، على العاصمة الفنزويلية كاراكاس مستهدفةً موانئ ومطارات وقواعد عسكرية، كما تمّ اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على حدّ قول ترامب.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران فنزويلا
إقرأ المزيد
المزيد
نواب أميركيون يشكّكون بشرعية عدوان واشنطن على فنزويلا وإيران: مغامرة حمقاء 
نواب أميركيون يشكّكون بشرعية عدوان واشنطن على فنزويلا وإيران: مغامرة حمقاء 
عربي ودولي منذ 20 دقيقة
سليماني والمهندس.. غياب أبلغ من الحضور!
سليماني والمهندس.. غياب أبلغ من الحضور!
عربي ودولي منذ ساعة
القائد أبو مهدي المهندس.. يا شايب ما يضيع الدم
القائد أبو مهدي المهندس.. يا شايب ما يضيع الدم
عربي ودولي منذ ساعة
الرئيس الأميركي: اعتقلنا الرئيس الفنزويلي وزوجته
الرئيس الأميركي: اعتقلنا الرئيس الفنزويلي وزوجته
عربي ودولي منذ ساعة
مقالات مرتبطة
نواب أميركيون يشكّكون بشرعية عدوان واشنطن على فنزويلا وإيران: مغامرة حمقاء 
نواب أميركيون يشكّكون بشرعية عدوان واشنطن على فنزويلا وإيران: مغامرة حمقاء 
عربي ودولي منذ 20 دقيقة
الإمام الخامنئي: مطالب التجار مُحقّة والعدو يستغل الاحتجاجات لزعزعة الأمن
الإمام الخامنئي: مطالب التجار مُحقّة والعدو يستغل الاحتجاجات لزعزعة الأمن
إيران منذ ساعة
حزب الله: العدوان على فنزويلا تأكيد لنهج الهيمنة الأميركية وشريعة الغاب
حزب الله: العدوان على فنزويلا تأكيد لنهج الهيمنة الأميركية وشريعة الغاب
لبنان منذ ساعة
الرئيس الأميركي: اعتقلنا الرئيس الفنزويلي وزوجته
الرئيس الأميركي: اعتقلنا الرئيس الفنزويلي وزوجته
عربي ودولي منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة