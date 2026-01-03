أعرب السيناتور الجمهوري، مايك لي، من ولاية يوتا، السبت 3 كانون الثاني/ يناير 2026، عن شكوكه في شرعيّة استخدام الجيش الأميركي خارجيًا من دون تفويض من المجلس.

وقال السيناتور الجمهوري في منشور على منصّة "إكس": "أتطلّع إلى معرفة ما إذا كان هناك أيّ شيء قد يبرّر هذا الإجراء دستوريًا في غياب إعلان الحرب أو تفويض استخدام القوّة العسكرية".

من جانبه، أكّد عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية هاواي، برايان شاتز، أنّ الولايات المتحدة لا تملك مصالح وطنية حيوية في فنزويلا تبرّر اللجوء إلى الحرب، مشدّدًا على أنّه "كان ينبغي أن نتعلّم ألّا نتورّط في مغامرة حمقاء أخرى".

وأضاف شاتز على منصّة "إكس"، أنّ الإدارة الأميركية لم تكلّف نفسها عناء إطلاع الشعب على مجريات الأحداث.

وقال السيناتور الديمقراطي، روبن غاليغو، من ولاية أريزونا، إنّ الحرب ضدّ فنزويلا "غير شرعية"، مضيفًا: "ثاني حرب غير مبرّرة في حياتي".

وأضاف في تغريدته على "إكس": "من المخجل أن نتحوّل من شرطي العالم إلى متنمّر عليه في أقل من عام، ولا يوجد أيّ مبرّر لخوض هذه الحرب".

وفي سياقٍ منفصل وتعليقًا على تهديد الرئيس الأميركي للحكومة الإيرانية يوم الجمعة، قال النائب الجمهوري توماس ماسي، إنّه "لدينا مشكلات ولا ينبغي إهدار الموارد العسكرية على شؤون دول أخرى".

وأكّد توماس ماسي، أنّ الضربات العسكرية على إيران تتطلّب موافقة من الكونغرس.

وشنّت الولايات المتحدة الأميركية عدوانًا، صباح السبت، على العاصمة الفنزويلية كاراكاس مستهدفةً موانئ ومطارات وقواعد عسكرية، كما تمّ اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على حدّ قول ترامب.

