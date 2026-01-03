كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
نائبة الرئيس الفنزويلي: الهجوم الأميركي طال مدنيين ونُطالب بدليل على حياة مادورو
نائبة الرئيس الفنزويلي: الهجوم الأميركي طال مدنيين ونُطالب بدليل على حياة مادورو

2026-01-03 14:51
قضى عدد من الجنود والمدنيين الفنزويليين، اليوم السبت، 3 كانون الثاني/ يناير 2026، في إثر الهجمات الأميركية على البلاد، بحسب ما قالته نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز.

وطالبت رودريغيز بدليل على أنّ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته "على قيد الحياة"، مردفةً أن "لا علم لنا بمكان وجود الرئيس مادورو".

من جهته، أكّد وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو، أنّ التهديدات ضدّ كراكاس مستمرة "منذ 28 أسبوعًا"، مطالبًا بـ "الهدوء واليقظة"، مؤكّدًا أنّ الشعب الفنزويلي "سينتصر، وسيحيا الوطن مع الرئيس دائمًا".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد شنّت عدوانًا، صباح اليوم، على العاصمة الفنزويلية كراكاس مستهدفةً موانئ ومطارات وقواعد عسكرية، كما تمّ اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، على حدّ قول ترامب.

