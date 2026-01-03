في ظلّ الأوضاع المعيشية الصعبة التي ترخي بثقلها على شريحة واسعة من اللبنانيين، ووسط الارتفاع المتواصل في كلفة تأمين الاحتياجات الأساسية، تبرز المبادرات الإنسانية كمساحة أمل حقيقية للعائلات الفقيرة والمتعفّفة، وتؤكّد أن روح التكافل لا تزال حيّة رغم قسوة الظروف.

يوم إنساني لتوزيع الألبسة الشتوية في بر الياس

في هذا السياق، نظّمت الهيئة النسائية في جمعية قولنا والعمل يومًا إنسانيًا لتوزيع الألبسة الشتوية مجانًا على العائلات المحتاجة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل الأهالي في بر الياس والجوار.

وقد احتضنت باحة مسجد ومجمّع عمر بن الخطاب في بر الياس هذا النشاط، حيث تجمّعت عشرات العائلات المستفيدة، في مشهد عكس حجم الحاجة وروح التضامن الاجتماعي.

عطاء أهل الخير… ركيزة التكافل المجتمعي

الألبسة التي وُزّعت جاءت كتبرّع من أهل الخير، في مبادرة إنسانية جسّدت معنى الشراكة المجتمعية، وأكّدت أهمية المبادرات الشعبية في دعم العائلات المتعفّفة، ولا سيما في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة.

منال القطان: العطاء رسالة والتكافل أساس المجتمع

وفي كلمة لها خلال النشاط، أكّدت رئيسة الهيئة النسائية في جمعية قولنا والعمل، المهندسة منال القطان، أن هذه المبادرة تنطلق من إيمان راسخ بأن العطاء رسالة، وبأن التكافل الاجتماعي يشكّل أساس بناء مجتمع متماسك ومتراحم.

وشدّدت على أن هذا العمل الخيري يعكس روح التضامن والمسؤولية الاجتماعية التي تحرص الجمعية على ترسيخها، تأكيدًا على دورها في الوقوف إلى جانب العائلات المتعفّفة والمحتاجة، ومشاركتها همومها والتخفيف من أعبائها، معتبرة أن الجمعية جزء من الناس وستبقى حاضرة في ميادين الخير.

كما شكرت كل من ساهم ودعم هذا العمل الإنساني، سائلةً الله أن يكون في ميزان حسنات الجميع، وأن يديم روح التعاون والعطاء.

الشيخ القطان: التكافل الاجتماعي واجب وطني في مواجهة الأزمات

بدوره، أكّد رئيس جمعية قولنا والعمل، الشيخ الدكتور أحمد القطان، أن الجمعية تسعى دائمًا للوقوف إلى جانب العائلات المتعفّفة، مثمّنًا دور أهل الخير الذين يمدّون الجمعية بهذا العطاء، ما يتيح لها القيام بواجبها الاجتماعي وتوزيع المساعدات على مستحقيها.

وأشار إلى أن ما تقوم به الهيئة النسائية اليوم من توزيع للألبسة الشتوية هو نموذج حيّ للتكافل الاجتماعي، داعيًا الحكومة والوزارات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها والعمل من أجل تعزيز هذا التكافل والوقوف إلى جانب اللبنانيين المحتاجين.

وأضاف الشيخ القطان: "خاصة في هذه الظروف الصعبة، حيث نرى العدو يعتدي علينا برًّا وجوًّا وبكل الوسائل الممكنة، فإن واجبنا في هذه المرحلة تحديدًا أن نقف كلبنانيين إلى جانب بعضنا البعض، وأن نعزّز روح التضامن والتكافل فيما بيننا".

وختم بالتأكيد على أن "جمعية قولنا والعمل ستبقى حيث يجب أن تكون، إلى جانب المحتاجين، وستواصل أداء دورها الإنساني والاجتماعي".

المستفيدون: المبادرة خفّفت عنّا أعباء الشتاء

من جهتهم، عبّر عدد من المستفيدين عن شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة، مؤكدين أنها ساعدتهم في مواجهة برد الشتاء وخفّفت عنهم جزءًا كبيرًا من الأعباء اليومية.

التكافل الاجتماعي… خط الدفاع الأول

هي مبادرات بسيطة في شكلها، كبيرة في أثرها، تؤكّد أن التكافل الاجتماعي يبقى خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات، وأن التضامن بين أبناء المجتمع هو السبيل الأنجع لتجاوز أصعب الظروف.

الكلمات المفتاحية