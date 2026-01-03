نظّمت لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات، السبت 3 كانون الثاني/يناير 2026، مسيرة رمزية على طريق المطار بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد قائد لواء فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، بحضور حشد من الشخصيات السياسية والحزبية.

وفي كلمة له، استعرض القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان توفيق الصمدي جانبًا من حياة الشهيد القائد، حيث أوضح أنّه عمل على محاربة أطماع الولايات المتحدة وسيطرتها على المنطقة.

وأشار إلى أنّ "هدف الشهيد سليماني كان محاربة الاستكبار العالمي، فأخذ يوحّد صفوف جبهة المقاومة ويوحد الهدف فيها، تاركًا أرثًا عظيمًا وأثرًا طيبًا في نفوس شبابها".

بدوره، أكّد عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب، على "حق الدفاع عن الأرض في مواجهة التحديات الراهنة، سواء في لبنان أو فلسطين أو كل الدول التي تدخل ضمن أطمال قوى الإمبريالية العالمية".

من جهته، شدد ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، على "مقارعة أطماع أميركا في العالم، وما شهدناه اليوم في فنزويلا خير دليل على أن هذه الدول لا تريد سلامًا، بل تحمله شعارًا لتخادع شعوب الأمة".

وأشار عبد الهادي الى "استعداد الحركة لإبداء المرونة الكافية للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، بما يؤمّن احتياجات الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته".

كما دعا عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوسف أحمد إلى "التمسك بحق المقاومة من الأطفال والشباب والنساء والشيوخ، لأنها السبيل الوحيد للنجاة من قوى الشر".

هذا، واختتمت المسيرة بعزف موسيقى كشفية على وقع أناشيد المقاومة.

لمزيد من الصور اضغط على الرابط التالي.

المصدر : مراسل العهد| علي العلي

الكلمات المفتاحية