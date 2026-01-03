كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي الهيئات النسائية في سحمر تُحيي ذكرى ولادة الإمام علي (ع) باحتفال حاشد

خاص العهد

لجنة دعم المقاومة في فلسطين تنظّم مسيرة على طريق المطار بذكرى اللواء سليماني
خاص العهد

لجنة دعم المقاومة في فلسطين تنظّم مسيرة على طريق المطار بذكرى اللواء سليماني

2026-01-03 17:53
31

نظّمت لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات، السبت 3 كانون الثاني/يناير 2026، مسيرة رمزية على طريق المطار بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد قائد لواء فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، بحضور حشد من الشخصيات السياسية والحزبية.

وفي كلمة له، استعرض القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان توفيق الصمدي جانبًا من حياة الشهيد القائد، حيث أوضح أنّه عمل على محاربة أطماع الولايات المتحدة وسيطرتها على المنطقة.

وأشار إلى أنّ "هدف الشهيد سليماني كان محاربة الاستكبار العالمي، فأخذ يوحّد صفوف جبهة المقاومة ويوحد الهدف فيها، تاركًا أرثًا عظيمًا وأثرًا طيبًا في نفوس شبابها".

بدوره، أكّد عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب، على "حق الدفاع عن الأرض في مواجهة التحديات الراهنة، سواء في لبنان أو فلسطين أو كل الدول التي تدخل ضمن أطمال قوى الإمبريالية العالمية".

من جهته، شدد ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، على "مقارعة أطماع أميركا في العالم، وما شهدناه اليوم في فنزويلا خير دليل على أن هذه الدول لا تريد سلامًا، بل تحمله شعارًا لتخادع شعوب الأمة".

وأشار عبد الهادي الى "استعداد الحركة لإبداء المرونة الكافية للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، بما يؤمّن احتياجات الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته".

كما دعا عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوسف أحمد إلى "التمسك بحق المقاومة من الأطفال والشباب والنساء والشيوخ، لأنها السبيل الوحيد للنجاة من قوى الشر".

هذا، واختتمت المسيرة بعزف موسيقى كشفية على وقع أناشيد المقاومة.

لمزيد من الصور اضغط على الرابط التالي.

المصدر : مراسل العهد| علي العلي
الكلمات المفتاحية
أبو مهدي المهندس قاسم سليماني ناصر المستضعفين
إقرأ المزيد
المزيد
لجنة دعم المقاومة في فلسطين تنظّم مسيرة على طريق المطار بذكرى اللواء سليماني
لجنة دعم المقاومة في فلسطين تنظّم مسيرة على طريق المطار بذكرى اللواء سليماني
خاص العهد منذ 30 دقيقة
خطف مادورو في ميزان القانونِ الدوليّ: جريمةُ عدوانٍ موصوفة
خطف مادورو في ميزان القانونِ الدوليّ: جريمةُ عدوانٍ موصوفة
خاص العهد منذ 44 دقيقة
الشهيد القائد قاسم سُليماني في ذاكرة أهل المقاومة
الشهيد القائد قاسم سُليماني في ذاكرة أهل المقاومة
خاص العهد منذ 7 ساعات
"أبو عبيدة" كما لم تعرفوه من قبل
خاص العهد منذ 19 ساعة
مقالات مرتبطة
أبو مهدي المهندس لسيد شهداء الأمة: ادعو لي بالشهادة
أبو مهدي المهندس لسيد شهداء الأمة: ادعو لي بالشهادة
عربي ودولي منذ 11 دقيقة
لجنة دعم المقاومة في فلسطين تنظّم مسيرة على طريق المطار بذكرى اللواء سليماني
لجنة دعم المقاومة في فلسطين تنظّم مسيرة على طريق المطار بذكرى اللواء سليماني
خاص العهد منذ 30 دقيقة
بالصور| مسيرة للجنة دعم المقاومة في فلسطين بمناسبة ذكرى سليماني على طريق المطار
بالصور| مسيرة للجنة دعم المقاومة في فلسطين بمناسبة ذكرى سليماني على طريق المطار
لبنان منذ ساعتين
سليماني والمهندس.. غياب أبلغ من الحضور!
سليماني والمهندس.. غياب أبلغ من الحضور!
عربي ودولي منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة