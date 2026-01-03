أحيت الهيئات النسائية في بلدة سحمر مناسبة ولادة الإمام علي عليه السلام، باحتفال أُقيم في قاعة حسينية البلدة، بحضور الشيخ حسين الخشن، ومسؤولة الهيئات النسائية في البقاع الغربي الحاجة مريم الحرشي، إلى جانب حشد من الأخوات والأمهات والمشاركات في الدورات الثقافية.

وتخلّل الاحتفال فقرات دينية وثقافية، وكلمة للشيخ حسين قمر عكست القيم والمضامين المرتبطة بسيرة الإمام علي عليه السلام، ودوره في ترسيخ مفاهيم العدالة والإيمان والعطاء. كما شكّل اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية العمل النسائي ودوره في تعزيز الوعي الديني والثقافي داخل المجتمع.

وشهد الحفل تخريج المشاركات في الدورات الثقافية التي نُظّمت خلال الفترة الماضية، حيث جرى تسليم إفادات المشاركة لهنّ، وسط أجواء احتفالية سادتها مشاعر الفرح والاعتزاز بالجهود المبذولة.

وفي ختام الاحتفال، تم توزيع الهدايا والضيافة على حب الأمير.

