نظّمت الهيئة الصحية الإسلامية – مديرية البقاع، بالتعاون مع لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات، يوماً صحياً مجانياً في مخيم الجليل بمدينة بعلبك، وذلك إحياءً للذكرى السنوية السادسة لاستشهاد قائد فيلق القدس الحاج قاسم سليماني.

وشملت الحملة تقديم خدمات طبية في اختصاصَي طب الأطفال والصحة العامة، حيث استفاد منها 41 طفلاً و85 شخصاً بالغاً، إضافة إلى توزيع 344 وحدة دواء مجانية على المرضى المستفيدين.

ويأتي هذا النشاط في سياق التأكيد على مواصلة نهج الشهداء في خدمة المستضعفين وتعزيز الصمود الاجتماعي والصحي داخل المخيمات الفلسطينية، التي لطالما كانت جزءاً من وجدان المقاومة.

وقد وجّه القائمون على النشاط التحية لروح الشهيد القائد قاسم سليماني، مؤكدين المضي على طريقه وفاءً لدمائه الطاهرة ولكل شهداء محور المقاومة.

