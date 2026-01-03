أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن أن لبنان التزم بالكامل باتفاق وقف إطلاق النار منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، في حين يواصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته اليومية على الأراضي اللبنانية بدعم وإدارة أميركية مباشرة، مشددًا على أن المقاومة باقية على طريق الحق ولن تحيد عنه.

كلام الحاج حسن جاء خلال مهرجان إنشادي حاشد أحياه حزب الله والعتبة المقدسة للسيدة خولة (ع)، بمناسبة ذكرى ولادة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (ع)، في حسينية العتبة بمدينة بعلبك، بحضور فعاليات دينية وشعبية وحزبية وحشد من الأهالي.

ورأى الحاج حسن أن العدو الصهيوني يراهن على الضغط والابتزاز، محذرًا من وهم الاعتقاد بأن التنازل أمام الأميركيين سيقابله أي خطوة إيجابية، لأن هذه السياسة لا تؤدي إلا إلى المزيد من المطالب والتراجع.

وشدد على أن الموقف السيادي الحقيقي يتمثل في وقف العدوان، وانسحاب الاحتلال من النقاط الخمس، وإطلاق الأسرى، والسماح بإعادة الإعمار، إلى جانب إقرار استراتيجية دفاع وطني، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى عدم الاستمرار في تقديم التنازلات تحت الضغط.

وفي ما يتعلق بالعدوان الأميركي على سيادة فنزويلا، أشار الحاج حسن إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعترف بأطماعه في النفط وثروات فنزويلا، ما يكشف زيف الادعاءات الأميركية حول حرية الشعوب.

وفي ختام كلمته، وجّه الحاج حسن التحية إلى المقاومين وأهالي الشهداء والجرحى، وإلى الأحرار في لبنان وفلسطين والعالم، مؤكدًا التمسك بخيار المقاومة والسير على نهج الإمام علي (ع) في الحق والعدالة، ومواجهة المشروع الأميركي – "الإسرائيلي" في المنطقة.

وتخلل المهرجان فقرة إنشادية قدّمها المنشد الحاج علي العطار وفرقتُه، عبّرت عن الحب والولاء للإمام علي (ع)، وسط أجواء إيمانية وفرح ولائي، في الاحتفال الذي أقيم مساء اليوم السبت 3 كانون الثاني / يناير 2026، بمشاركة لافتة من مختلف الأعمار.

الكلمات المفتاحية