أحيا حزب الله ذكرى الثالث عشر من رجب، ولادة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (ع)، بسلسلة من الأنشطة والاحتفالات الدينية والثقافية في عدد من بلدات البقاع، جسّدت معاني الفرح والولاء بهذه المناسبة المباركة.

ففي بلدة النبي شيت، أُقيم احتفال مركزي في حسينية الإمام الحسن (ع) بحضور فعاليات دينية واجتماعية وحشد من أهالي البلدة، وتخلّل الاحتفال تلاوة آيات من القرآن الكريم وكلمة لمسؤول القطاع الثاني السيد عباس علي الموسوي تناول فيها القيم الإيمانية والإنسانية في سيرة أمير المؤمنين (ع)، إضافة إلى فقرات من التواشيح والأناشيد الدينية قدّمها المنشد عباس حسن، واختُتم الحفل بتوزيع جوائز قيّمة تكريمًا للمناسبة.

وفي السياق نفسه، أحيت بلدة حزين في القطاع الثامن ذكرى الولادة العطرة باحتفال تخريج دورة قرآنية تضمن تلاوة جماعية لسورة النبأ وقصيدة ألقتها إحدى الطالبات المشاركات، إلى جانب كلمات بالمناسبة، قبل توزيع الشهادات على المتفوقين والمتفوقات. كما شارك فوج الرسول الأكرم (ص) في كشافة الإمام المهدي (ع)، بالتعاون مع شعبة بريتال، في إحياء المناسبة عبر إقامة حاجز محبة في ساحة البلدة، حيث جرى توزيع الحلوى على المارة ابتهاجًا بالمولد الشريف، في أجواء عكست روح الفرح والتكافل الاجتماعي.

