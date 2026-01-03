قال مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا، إن بلاده تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، بهدف إدانة الضربات العسكرية الأميركية التي استهدفت فنزويلا.

كما أكّد المندوب الفنزويلي أن الولايات المتحدة تستخدم الأكاذيب كذريعة لشن الحروب.

من جهته، قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل في تصريحٍ لوكالة "سبوتنيك"، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ينتهك القوانين الأميركية والدولية من خلال الهجوم على فنزويلا.

وأضاف أن الشعب الفنزويلي سيخرج إلى الشوارع للدفاع عن سيادة بلاده.

المدعي العام الفنزويلي: الهجوم الأميركي على البلاد جبان وإرهابي

بدوره، وصف المدّعي العامّ الفنزويلي، طارق ويليام صعب، الهجوم الذي شنّته حكومة الولايات المتحدة فجرًا على فنزويلا بأنه "هجوم جبان ووضيع".

وأكد أنّ ما حذّر منه الرئيس نيكولاس مادورو سابقًا، بوصفه تهديدًا إمبرياليًّا، تحوّل اليوم إلى تهديدٍ بالدم.

وأشار إلى سقوط ضحايا أبرياء بين جرحى وقتلى نتيجة "الهجوم الإرهابي"، الذي نُفّذ بأسلوب "جبان وغادر"، مستغلًا ساعات الليل لـ"تدنيس شعب فنزويلا".

وشدّد على ضرورة إثبات وجود رئيس الدولة نيكولاس مادورو والسيدة الأولى سيليا فلوريس، محمّلًا حكومة الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية الكاملة عن أيّ أذى قد يلحق بهما.

كذلك، دعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى التصريح علنًا وإدانة الهجمات الجبانة التي ارتُكبت في البلاد.

كما طالب الشعب الفنزويلي بعدم الانجرار إلى حرب العدو، الذي يسعى، إلى بثّ أخبار كاذبة بهدف إحباط معنويات الشعب.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد شنّت صباح اليوم السبت 3/1/2026، عدوانًا على العاصمة الفنزويلية كاراكاس مستهدفةً موانئ ومطارات وقواعد عسكرية، كما تمّ اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، واقتياده عبر سفينة إلى نيويورك.

