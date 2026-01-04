في اليوم الـ86 من اتفاق وقف الحرب، نفذ الجيش "الإسرائيلي" غارات وقصفا مدفعيًا وإطلاق نار على مناطق انتشاره والمناطق المحاذية لها في قطاع غزة، واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في القطاع خلال 24 ساعة.

وفي التفاصيل، استشهدت سيدة فلسطينية وطفلة وأصيب آخرون برصاص جيش الاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، كما استشهد شاب فلسطيني بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال، كما أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني في منطقة المواصي غرب مدينة رفح.

ويواصل الجيش "الإسرائيلي" نسف مبانٍ سكنية شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وأغار الطيران الحربي على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس مع استمرار القصف المدفعي كما أغارت على مناطق في شرقي وشمالي القطاع، كذلك أطلقت آليات "إسرائيلية" النار على شرقي مخيّم البريج وسط قطاع غزة، وأطلقت زوارق حربية نيرانها بكثافة على قوارب الصيادين قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي الشهداء 420 والمصابين 1171 فيما جرى انتشال 685 شهيدًا.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 71384 شهيدًا و171251 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة في غزة إنه تم إضافة 110 شهداء إلى الاحصائيات التراكمية ممن اكتملت بياناتهم من لجنة اعتماد الشهداء.



