أعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها العميق إزاء اختطاف الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.

وأكّدت الخارجية الصينية أن هذا الإجراء يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.

ودعت بكين واشنطن إلى ضمان سلامة مادورو وزوجته والإفراج عنهما فورًا، مشددةً على ضرورة معالجة الخلافات الدولية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يحافظ على الاستقرار الدولي واحترام سيادة الدول.



