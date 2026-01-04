بدأ رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونج، اليوم الأحد 04 كانون الثاني 2026، زيارة رسمية إلى الصين تستمر أربعة أيام، تهدف إلى تعزيز جهود السلام في شبه الجزيرة الكورية وتعميق التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة.

وتأتي الزيارة بعد ساعات من قيام كوريا الشمالية بتجارب صواريخ باليستية، ما يرفع من أهمية الحوار بين سول وبكين. ومن المتوقع أن يلتقي لي خلال الزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، في ثاني لقاء بينهما خلال شهرين، في مؤشر على اهتمام بكين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي، خاصة في ظل تدهور علاقاتها مع اليابان مؤخرًا.

ويصاحب الرئيس الكوري الجنوبي وفد يضم أكثر من 200 شخصية من قادة الأعمال، بينهم رئيس مجلس إدارة سامسونج للإلكترونيات جاي واي لي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة إس.كيه تشي تاي وون، والرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي موتور إيويسون تشونغ.

ومن المتوقع أن تركز الاجتماعات على الاستثمار في سلسلة التوريد، وتطوير الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التبادلات الثقافية بين البلدين.



