عربي ودولي

أحزاب المعارضة اليابانية تنتقد تجاوز واشنطن للقانون الدولي في التعامل مع فنزويلا
عربي ودولي

أحزاب المعارضة اليابانية تنتقد تجاوز واشنطن للقانون الدولي في التعامل مع فنزويلا

2026-01-04 11:39
45

أعربت أحزاب المعارضة في اليابان عن قلقها البالغ إزاء الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه فنزويلا، مشيرةً إلى أن هذه الخطوات تثير “شبهات جوهرية” من منظور القانون الدولي.

وخلال مؤتمر صحفي، قال يوشيهيكو نودا، زعيم الحزب الدستوري الديمقراطي، إن الإجراءات الأميركية تطرح تساؤلات حول مدى شرعيتها وفق ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، مؤكدًا أن هذا يبعث على "أشد درجات القلق والأسف".

وأضاف نودا أن التصرفات الأميركية تبدو وكأنها تجاوزت الحدود المقبولة، محذراً من انعكاساتها السلبية على السلام والاستقرار العالمي، ودعا الحكومة اليابانية إلى التمسك بمبادئ القانون الدولي وإصدار موقف رسمي واضح تجاه الأزمة الفنزويلية.
 

الكلمات المفتاحية
فنزويلا اليابان
