بدأت السلطات "الإسرائيلية" اليوم الأحد 04 كانون الثاني 2026، إلغاء تراخيص عمل 37 منظمة دولية تقدم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بحجة عدم تقديم قوائم بأسماء موظفيها والتعاون مع إجراءات التسجيل الأمني الجديدة، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وأكدت الهيئة أن هذه المنظمات لم تُحوّل سوى أقل من واحد بالمئة من إجمالي المساعدات خلال فترة الحرب، مشيرة إلى أن نطاق المساعدات لن يتأثر بالقرار. ومع ذلك، حذرت مؤسسات فلسطينية ودولية من أن الخطوة قد تصعد معاناة السكان، خصوصًا بعد الحرب "الإسرائيلية" على غزة منذ أكتوبر 2023، التي خلفت أكثر من 71 ألف قتيل و171 ألف جريح، ودمرت نحو 90% من البنية التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بحوالي 70 مليار دولار.

وأشارت الهيئة إلى أن رسائل رسمية أرسلت إلى أكثر من عشر منظمات، بينها منظمة أطباء بلا حدود، وحددت لها مهلة حتى الأول من آذار/مارس المقبل لإنهاء أنشطتها في القطاع.

وبررت السلطات "الإسرائيلية" القرار بضرورة ضمان نزاهة عمل المنظمات ومنع تسلل عناصر "إرهابية"، فيما تشير تقارير صحفية إلى وجود دوافع سياسية مرتبطة بمعارضة تلك المنظمات لسياسات "إسرائيل" تجاه غزة وانتقادها لجرائم الاحتلال.

ويأتي هذا في ظل استمرار "إسرائيل" بمنع إدخال كميات كافية من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية والإيواء، حيث يعيش نحو 1.5 مليون نازح من أصل 2.4 مليون فلسطيني، ما يشكل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر الماضي، إضافة إلى غارات يومية أسفرت عن مقتل 418 فلسطينيًا وإصابة 1171 آخرين، وفق وزارة الصحة.

الكلمات المفتاحية