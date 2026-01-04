أعلنت وزارتا الدفاع البريطانية والفرنسية، مساء السبت، تنفيذ ضربات جوية مشتركة استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" في وسط سورية، ضمن عمليات التحالف الدولي لمكافحة التنظيم بقيادة الولايات المتحدة.

وأوضحت وزارة الحرب البريطانية أن القوات البريطانية استهدفت منشأة يُرجح استخدامها لتخزين الأسلحة والمتفجرات في الجبال شمال مدينة تدمر الأثرية، باستخدام قنابل موجهة من طراز "بيفواي 4" لضرب عدة أنفاق تؤدي إلى الموقع المستهدف.

من جانبها، أكدت القوات الفرنسية تنفيذ "ضربات جوية على مواقع "داعش" بهدف منع عودة نشاطه، من دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو دور الطائرات الفرنسية في العملية.

وأشار البيان البريطاني، الذي أرفق بمشاهد مصورة للضربات، إلى أن العملية جاءت ضمن جهود التحالف الدولي لمكافحة التنظيم، مؤكدًا أن المؤشرات الأولية تظهر إصابة الهدف بدقة، مع عدم تسجيل أي تهديد للمدنيين، وعودة جميع الطائرات المشاركة بسلام.

وقال وزير الحرب البريطاني جون هيلي إن الضربة تمثل دليلًا على "ريادة المملكة المتحدة والتزامها الوقوف إلى جانب حلفائها للقضاء على أي ظهور لتنظيم "داعش" وأيديولوجياته العنيفة في الشرق الأوسط".

وتأتي هذه الضربات بعد إعلان الولايات المتحدة، في أواخر ديسمبر الماضي، تنفيذ ضربات مماثلة على مواقع التنظيم في سورية، ما أسفر عن مقتل خمسة عناصر على الأقل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وذلك بعد أسبوع على هجوم أدى إلى مقتل ثلاثة أميركيين في البلاد.



