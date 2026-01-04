كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي كاريكاتور العهد

عربي ودولي

بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربات جوية مشتركة ضدّ
عربي ودولي

بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربات جوية مشتركة ضدّ "داعش" وسط سورية

2026-01-04 14:30
77

أعلنت وزارتا الدفاع البريطانية والفرنسية، مساء السبت، تنفيذ ضربات جوية مشتركة استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" في وسط سورية، ضمن عمليات التحالف الدولي لمكافحة التنظيم بقيادة الولايات المتحدة.

وأوضحت وزارة الحرب البريطانية أن القوات البريطانية استهدفت منشأة يُرجح استخدامها لتخزين الأسلحة والمتفجرات في الجبال شمال مدينة تدمر الأثرية، باستخدام قنابل موجهة من طراز "بيفواي 4" لضرب عدة أنفاق تؤدي إلى الموقع المستهدف.

من جانبها، أكدت القوات الفرنسية تنفيذ "ضربات جوية على مواقع "داعش" بهدف منع عودة نشاطه، من دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو دور الطائرات الفرنسية في العملية.

وأشار البيان البريطاني، الذي أرفق بمشاهد مصورة للضربات، إلى أن العملية جاءت ضمن جهود التحالف الدولي لمكافحة التنظيم، مؤكدًا أن المؤشرات الأولية تظهر إصابة الهدف بدقة، مع عدم تسجيل أي تهديد للمدنيين، وعودة جميع الطائرات المشاركة بسلام.

وقال وزير الحرب البريطاني جون هيلي إن الضربة تمثل دليلًا على "ريادة المملكة المتحدة والتزامها الوقوف إلى جانب حلفائها للقضاء على أي ظهور لتنظيم "داعش" وأيديولوجياته العنيفة في الشرق الأوسط".

وتأتي هذه الضربات بعد إعلان الولايات المتحدة، في أواخر ديسمبر الماضي، تنفيذ ضربات مماثلة على مواقع التنظيم في سورية، ما أسفر عن مقتل خمسة عناصر على الأقل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وذلك بعد أسبوع على هجوم أدى إلى مقتل ثلاثة أميركيين في البلاد.
 

الكلمات المفتاحية
فرنسا بريطانيا سورية
إقرأ المزيد
المزيد
بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربات جوية مشتركة ضدّ
بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربات جوية مشتركة ضدّ "داعش" وسط سورية
عربي ودولي منذ 3 ساعات
رئيس الوزراء العراقي: المخططات الصهيونية ضد العراق لن تهزم سيادته
رئيس الوزراء العراقي: المخططات الصهيونية ضد العراق لن تهزم سيادته
عربي ودولي منذ 5 ساعات
أحزاب المعارضة اليابانية تنتقد تجاوز واشنطن للقانون الدولي في التعامل مع فنزويلا
أحزاب المعارضة اليابانية تنتقد تجاوز واشنطن للقانون الدولي في التعامل مع فنزويلا
عربي ودولي منذ 6 ساعات
رئيس كوريا الجنوبية يبدأ زيارة رسمية للصين لتعزيز السلام والتعاون الثنائي
رئيس كوريا الجنوبية يبدأ زيارة رسمية للصين لتعزيز السلام والتعاون الثنائي
عربي ودولي منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربات جوية مشتركة ضدّ
بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربات جوية مشتركة ضدّ "داعش" وسط سورية
عربي ودولي منذ 3 ساعات
توغّل رتل عسكري
توغّل رتل عسكري "إسرائيلي" في ريف القنيطرة الجنوبي في سورية
عربي ودولي منذ يوم
توغل وقصف
توغل وقصف "إسرائيليان" في ريف القنيطرة جنوب سورية
عربي ودولي 2025-12-27
جنرالات بريطانيون سابقون يدعون لقطع العلاقات العسكرية مع
جنرالات بريطانيون سابقون يدعون لقطع العلاقات العسكرية مع "إسرائيل"
عربي ودولي 2025-12-27
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة