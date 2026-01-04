كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي اللواء موسوي: العدو يركز على زعزعة استقرار إيران بعد هزيمته في حرب الـ 12 يومًا

فلسطين

أزمة الغاز تشتد في غزة
فلسطين

أزمة الغاز تشتد في غزة

2026-01-04 19:08
47

رغم مرور قرابة ثلاثة أشهر على وقف الحرب وعودة إدخال كميات محدودة من الغاز المنزلي إلى قطاع غزّة، إلاّ أن أزمة الغاز لا تزال تُلقي بظلالها الثقيلة على حياة السكان، لتتحول من أزمة طارئة إلى معاناة يومية تمسّ أدق تفاصيل المعيشة، وتصبّ الزيت على نار الغلاء والفقر والبطالة.

وبحسب توضيحات الهيئة العامة للبترول في غزّة، يتراوح عدد شاحنات الغاز الداخلة إلى القطاع ما بين 15 و23 شاحنة أسبوعيًا في أفضل الأحوال، في حين يُقدَّر الاحتياج الفعلي بنحو 100 شاحنة أسبوعيًا.

وتبلغ حمولة الشاحنة الواحدة قرابة 20 ألف كيلوغرام، ما يكشف عن فجوة حادة بين المتوفر والمطلوب، تفسّر استمرار الطوابير الطويلة وانتظار المواطنين لأسابيع وربما أشهر دون الحصول على أسطوانة غاز.

وتؤكد الهيئة أن 93% من كميات الغاز الواردة تُوجَّه مباشرة إلى المواطنين عبر كشوفات رسمية معتمدة، بينما لا تتجاوز حصة المحطات والموزعين 6% فقط، بعد تخفيضها مؤخرًا لصالح المستهلكين.

ويعمل في القطاع نحو 14 محطة تعبئة غاز، أربع منها في شمال غزّة (إحداها متوقفة مؤقتًا)، وعشر في جنوبه.

وفي ما يخص المطاعم والمخابز، تشدد الهيئة على عدم تخصيص أي كميات رسمية لها، حيث تضطر هذه المنشآت إلى شراء الغاز من السوق المحلية، مع تقليص الحد الأعلى المسموح به من 100 أسطوانة إلى 30 فقط، في ظل شح الموارد.


 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة الغاز
إقرأ المزيد
المزيد
إصابة مستوطن بعملية دهس في رام الله.. والاحتلال يطوّق المدينة
إصابة مستوطن بعملية دهس في رام الله.. والاحتلال يطوّق المدينة
فلسطين منذ 37 دقيقة
أزمة الغاز تشتد في غزة
أزمة الغاز تشتد في غزة
فلسطين منذ 3 ساعات
أُطر فلسطينية شعبية تُدين العدوان الأميركي على فنزويلا: سابقة خطيرة 
أُطر فلسطينية شعبية تُدين العدوان الأميركي على فنزويلا: سابقة خطيرة 
فلسطين منذ 3 ساعات
 إلغاء
 إلغاء "إسرائيل" تراخيص 37 منظمة دولية يفاقم أزمة السكان بعد الحرب
فلسطين منذ 10 ساعات
مقالات مرتبطة
إصابة مستوطن بعملية دهس في رام الله.. والاحتلال يطوّق المدينة
إصابة مستوطن بعملية دهس في رام الله.. والاحتلال يطوّق المدينة
فلسطين منذ 37 دقيقة
أزمة الغاز تشتد في غزة
أزمة الغاز تشتد في غزة
فلسطين منذ 3 ساعات
أُطر فلسطينية شعبية تُدين العدوان الأميركي على فنزويلا: سابقة خطيرة 
أُطر فلسطينية شعبية تُدين العدوان الأميركي على فنزويلا: سابقة خطيرة 
فلسطين منذ 3 ساعات
 إلغاء
 إلغاء "إسرائيل" تراخيص 37 منظمة دولية يفاقم أزمة السكان بعد الحرب
فلسطين منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة