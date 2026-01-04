كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2026-01-04 19:21
اللواء موسوي: العدو أدخل عناصر مدربة إلى الميدان مستغلًّا التجمّعات الاحتجاجية للإخلال بالأمن 
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي أن العدوّ يركز على زعزعة استقرار إيران بعد هزيمته في حرب الـ 12 يومًا.

وفي اجتماع مع قادة قوى الأمن الداخلي، قال اللواء موسوي: "عندما يئست أميركا والكيان الصهيوني من الهجوم غير المجدي في الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا وتعرضا لهزيمة ساحقة، وضعا خطة باستخدام أدوات الحرب الناعمة والضغوط الاقتصادية لخلق حالة من انعدام الأمن والفوضى في البلاد، وذلك لتعويض هزيمتهم".

وأضاف اللواء موسوي أن "تركيز أميركا والكيان الصهيوني ينصب على إثارة الفوضى باستخدام أدوات الحرب الناعمة لتعويض هزيمتهم في الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا".

وأوضح: "عندما فتح عدد من التجار، بحق ومشروعية، باب الاحتجاج بهدف تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتحسين الأعمال التجارية، أسرع العدوّ بحماس ودخل عناصره المدربة إلى الساحة ليعكروا أمن وسلامة الشعب ويخلقوا الفوضى باستخدام خدع الحرب النفسية والمعرفية والاستغلال الاجتماعات الاحتجاجية".

وتابع اللواء موسوي: "لكن لحسن الحظ، سرعان ما ميّز الشعب الذي يعرف عدوه صفه عن أصحاب الشغب والفوضى".

وشدد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية على أن: "قوى الأمن الداخلي، بمساعدة الشعب، ستصد مثيري الشغب، والإيرانيون سيردون على من لا يتحدثون مع هذا الشعب بأدب بصفعة من خلال سلوكهم الثوري".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني إيران
