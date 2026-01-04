بمناسبة مرور أربعين يومًا على استشهاد المجاهد رفعت أحمد حسين "أبو علي"، الذي ارتقى فداءً للبنان وشعبه، أقام حزب الله احتفالًا تأبينيًا في حسينية بلدة طليا، بحضور نائب مسؤول منطقة البقاع سماحة السيد فيصل شكر، ومسؤول القطاع الثامن الحاج عباس مظلوم، وأعضاء لجنة القطاع، إلى جانب فعاليات بلدية واختيارية واجتماعية وعلمائية، وحشد من أهالي البلدة.

استُهلّ الاحتفال بتلاوة آياتٍ بيّنات من القرآن الكريم تلاها الأخ محمد إبراهيم، أعقبتها كلمة مؤثرة لابنة الشهيد عبّرت فيها عن فخر العائلة بتضحية والدها ومسيرته الجهادية.

ثم ألقى سماحة السيد فيصل شكر كلمة أكد فيها أن الشهادة تنطلق من ثباتٍ على الحق وحملٍ لقضيته، مشددًا على أن مسار المقاومة هو مسار حق لا يستطيع إنكاره إلا ظالم أو متجبر. وأضاف أن القضية الأساسية التي تُبذل من أجلها الأنفس هي قضية الحق، وأن من يحمل كلمة الحق ورايته لا يمكن أن يُهزم، حتى وإن نال الشهادة.

وخاطب سماحته العدوين "الإسرائيلي" والأميركي ومن يدور في فلكهما، مؤكدًا أن مسارًا يمتد لأكثر من 1400 عام علّم الأمة أنها لن تُهزم ولن تتراجع حتى يُحقّ الله الحق بكلماته، وأن القتل والبطش لن يثنياها عن موقفها، مستشهدًا بقول سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي (رض): "اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر".

واختُتم الاحتفال بقراءة مجلس عزاء ألقاه فضيلة الشيخ شحيم القويق، سادته أجواء من الخشوع والوفاء لنهج الشهداء.

