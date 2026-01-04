كشفت شرطة طهران الكبرى عن استغلال عدد من الأفراد الساعين للربح أدوات الذكاء الاصطناعي في الأيام الأخيرة، حيث أعادوا نشر صور ومقاطع فيديو متعلقة بأعمال الشغب التي وقعت في السنوات السابقة، بهدف إنتاج ونشر أخبار كاذبة ومُضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصةً إنستغرام، بهدف إثارة الرأي العام.

‏وتابعت: "بفضل تطبيق إجراءات شرطية خاصة وفنية واستخباراتية، تم تحديد هوية 40 من أبرز مرتكبي هذه الظاهرة في طهران"، مردفة: "وبالتنسيق مع السلطات القضائية، اتُخذت خطوات لإزالة المحتوى الكاذب والمُخالف للقانون المنشور على صفحاتهم في إنستغرام بشكل كامل".



