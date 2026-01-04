أُصيب مستوطن، مساء الأحد 4 كانون الثاني/يناير 2025، في عملية دهس قرب مستوطنة "عطيرت" في شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، استنفر اثرها الاحتلال الصهيوني قواته التي فرضت طوقًا أمنيًا مشدّدًا على المدينة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني إنّ "مركبة فلسطينية نفّذت عملية الدهس وانسحبت من المكان"، فيما ذكرت وسائل إعلام صهيونية أنّ "بلاغًا أوليًا ورد حول عملية دهس وقعت في منطقة "عطيرت" قرب رام الله".

من جهتها، قالت "هيئة البث "الإسرائيلية"" (كان) إنّ "الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" تتعامل مع حادثة الدهس قرب بلدة بيرزيت على أنّها عملية أمنية، وتواصل ملاحقة سائق المركبة المنفّذة".

وفي أعقاب الحادثة، فرضت قوات الاحتلال طوقًا أمنيًا مشدّدًا على مدينة رام الله ومحيطها، وسط انتشار واسع للقوات وعمليات تفتيش وملاحقة في المنطقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت في شمال رام الله وانتشرت في أنحاء متفرّقة منها، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وأغلقت القوات معظم الحواجز العسكرية المحيطة بمدينتَي رام الله والبيرة، إضافة إلى مداخل عدد من القرى والبلدات في المحافظة.

