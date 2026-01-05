شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين (5 كانون الثاني/يناير 2026)، حملة مداهمات واقتحامات واسعة شملت مناطق متفرقة من الضفّة الغربية المحتلة، وتخللها دهم منازل واعتقال عدد كبير من المواطنين، بينهم صحفية وطفل، إضافة إلى أسرى محررين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الصحفية الفلسطينية إيناس أخلاوي عقب اقتحام بلدة إذنا غرب مدينة الخليل. وفي محافظة نابلس، اعتقلت الشاب عنان العبوة خلال اقتحامها لمدينة نابلس.

في محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل يزن العالول (15 عامًا)، وهو نازح من مخيم نور شمس، خلال اقتحام بلدة عنبتا، كما اعتقلت الشابين زيد فضل ضميري ومناضل عناية من ضاحية اكتابا شمال شرق المدينة. وفي محافظة رام الله، اعتقلت الشاب صلاح عياد عقب مداهمة منزله في بلدة سلواد شمال شرق المحافظة.

في محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عز الدين صبح ويزيد صبح عقب مداهمة منزلهما في واد الفارعة جنوب المحافظة. وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت عددًا من الشبان من المدينة، بينهم الأسير المحرر عبد الله ذياب.

في محافظة بيت لحم، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مخيم عايدة، أسفرت عن اعتقال أكثر من 25 مواطنًا.

في غضون ذلك؛ حذّر مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني من التصعيد الخطير في حملات الاعتقال التي ينفذها الاحتلال، خاصة استهداف الصحفيين والأطفال والأسرى المحررين، مؤكدًا أن ما يجري يمثل سياسة عقاب جماعي وانتهاك صارخ للمواثيق الدولية كافة.

