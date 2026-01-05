كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

`ذكرى الحاج قاسم سليماني 2025
المقال التالي الصحف الإيرانية: أميركا تسعى لفوضى داخلية ثمّ هجوم عسكري على إيران

فلسطين

اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين

اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة

2026-01-05 10:22
88

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين (5 كانون الثاني/يناير 2026)، حملة مداهمات واقتحامات واسعة شملت مناطق متفرقة من الضفّة الغربية المحتلة، وتخللها دهم منازل واعتقال عدد كبير من المواطنين، بينهم صحفية وطفل، إضافة إلى أسرى محررين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الصحفية الفلسطينية إيناس أخلاوي عقب اقتحام بلدة إذنا غرب مدينة الخليل. وفي محافظة نابلس، اعتقلت الشاب عنان العبوة خلال اقتحامها لمدينة نابلس.

في محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل يزن العالول (15 عامًا)، وهو نازح من مخيم نور شمس، خلال اقتحام بلدة عنبتا، كما اعتقلت الشابين زيد فضل ضميري ومناضل عناية من ضاحية اكتابا شمال شرق المدينة. وفي محافظة رام الله، اعتقلت الشاب صلاح عياد عقب مداهمة منزله في بلدة سلواد شمال شرق المحافظة.

في محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عز الدين صبح ويزيد صبح عقب مداهمة منزلهما في واد الفارعة جنوب المحافظة. وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت عددًا من الشبان من المدينة، بينهم الأسير المحرر عبد الله ذياب.

في محافظة بيت لحم، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مخيم عايدة، أسفرت عن اعتقال أكثر من 25 مواطنًا.

في غضون ذلك؛ حذّر مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني من التصعيد الخطير في حملات الاعتقال التي ينفذها الاحتلال، خاصة استهداف الصحفيين والأطفال والأسرى المحررين، مؤكدًا أن ما يجري يمثل سياسة عقاب جماعي وانتهاك صارخ للمواثيق الدولية كافة.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني الأسرى الضفة الغربية الجيش الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
هيئة الأسرى: إهمال طبي متعمد وانتشار أمراض جلدية بين أسرى سجن عوفر
هيئة الأسرى: إهمال طبي متعمد وانتشار أمراض جلدية بين أسرى سجن عوفر
فلسطين منذ 4 دقائق
الاحتلال يصعّد عدوانه على قطاع غزة وغارات مكثفة تستهدف خان يونس ورفح
الاحتلال يصعّد عدوانه على قطاع غزة وغارات مكثفة تستهدف خان يونس ورفح
فلسطين منذ ساعتين
اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة
اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة
فلسطين منذ 4 ساعات
إصابة مستوطن بعملية دهس في رام الله.. والاحتلال يطوّق المدينة
إصابة مستوطن بعملية دهس في رام الله.. والاحتلال يطوّق المدينة
فلسطين منذ 17 ساعة
مقالات مرتبطة
هيئة الأسرى: إهمال طبي متعمد وانتشار أمراض جلدية بين أسرى سجن عوفر
هيئة الأسرى: إهمال طبي متعمد وانتشار أمراض جلدية بين أسرى سجن عوفر
فلسطين منذ 4 دقائق
تقرير صهيوني: الجيش
تقرير صهيوني: الجيش "الإسرائيلي" لا يعترف بالمقاتلين الذين انهاروا بعد تسريحهم
عين على العدو منذ 5 دقائق
الاحتلال يصعّد عدوانه على قطاع غزة وغارات مكثفة تستهدف خان يونس ورفح
الاحتلال يصعّد عدوانه على قطاع غزة وغارات مكثفة تستهدف خان يونس ورفح
فلسطين منذ ساعتين
الدور الإيجابي لإيران في لبنان بين الدعم السيادي والإنساني
الدور الإيجابي لإيران في لبنان بين الدعم السيادي والإنساني
مقالات منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة