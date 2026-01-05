في تصاعد لردود الفعل الدولية على العملية الأميركية في فنزويلا، أعلنت دول في أميركا اللاتينية وأوروبا رفضها للتحرك الأحادي واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، محذّرة من تداعياته على الأمن الإقليمي، في وقت أدلى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصريحات تصعيدية طالت كوبا على خلفية التطورات الأخيرة.

هذا؛ وقد أعربت حكومات البرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وأوروجواي وإسبانيا، يوم أمس الأحد(4 كانون الثاني 2026)، عن رفضها العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة بـ"صورة أحادية" في فنزويلا، واعتقلت خلالها الرئيس نيكولاس مادورو تمهيدًا لمحاكمته في نيويورك بتهم تتعلق بالمخدرات.

وقالت الدول الست، في بيان مشترك، إن العملية تشكل: "سابقة بالغة الخطورة تهدد السلم والأمن الإقليميين، ويعرض السكان المدنيين للخطر"، معبرين عن قلقهم إزاء: "أي محاولة للسيطرة الحكومية أو الاستيلاء الخارجي على الموارد الطبيعية أو الاستراتيجية في فنزويلا".

كما دعت الدول الموقعة على البيان إلى حل الوضع في فنزويلا بـــ:"الوسائل السلمية من دون أي تدخل خارجي"، مؤكّدةً أن: "عملية سياسية شاملة، يقودها الفنزويليون أنفسهم، هي وحدها القادرة على التوصل إلى حل ديمقراطي ومستدام يحترم الكرامة الإنسانية".

وذكرت أن أميركا اللاتينية والكاريبي "منطقة سلام"، ودعت إلى: "تعزيز الوحدة الإقليمية بعيدًا عن الخلافات السياسية في مواجهة أي عمل يعرض الاستقرار الإقليمي للخطر".

بحسب البيان؛ فقد حثت الدول الست الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والدول الأعضاء، في المنظمات والهيئات الدولية المعنية، على: "توظيف مساعيهم للإسهام في خفض التوترات والحفاظ على السلام الإقليمي".

ترامب

من جانبه؛ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن كوبا "مستعدة للسقوط"؛ بعدما ألقت القوات الأميركية القبض على حليفها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وأضاف ترامب للصحافيين، وهو على متن الطائرة الرئاسية، أنه سيكون من الصعب على هافانا "الصمود" من دون دخل من النفط الفنزويلي. وقال إنه من غير المرجح أن تكون هناك حاجة إلى التدخل العسكري الأميركي ‍في كوبا؛ لأن البلاد تبدو مستعدة للسقوط ⁠من تلقاء نفسها، مضيفًا "كوبا توشك ‌على ‌السقوط".

في سياق متصل، أعلنت الحكومة الكوبية أن 32 من مواطنيها قُتلوا خلال الهجوم على فنزويلا التي انتهت باعتقال مادورو. وأصدرت الحكومة بيانًا؛ جاء فيه أنه: "نتيجة الهجوم الإجرامي الذي شنته حكومة الولايات المتحدة ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية الشقيقة فقد 32 كوبيًّا حياتهم في العمليات القتالية".

الكلمات المفتاحية