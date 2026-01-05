في إطار دورها الصحي والإنساني والمجتمعي، واصلت الهيئة الصحية الإسلامية - مديرية البقاع تنفيذ سلسلة متكاملة من الأنشطة الصحية، النفسية، التثقيفية والإنسانية في عدد من البلدات والمؤسسات التربوية والاجتماعية، تزامنًا مع مناسبات دينية ووطنية.

فقد أنهى مركز النبيّ شيت الصحي تنفيذ برنامج الكشف الطبي المدرسي للعام 2025-2026، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، وبمشاركة أطباء وفريق تطوعي مدرّب، حيث شمل البرنامج أربع مدارس رسمية، وتم الكشف على 673 طالبًا، جرى على إثرها تحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعة علاجية إلى المركز، إلى جانب تقديم إرشادات صحية ونفسية تراعي الفئات العمرية المختلفة.

وفي أجواء ذكرى ولادة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، نُفِّذت سلسلة ورش تفريغ نفسي بعنوان "كيف أكتشف نفسي وأرسم طريقي" استهدفت فوج جنود الحوراء في القطاع الشمالي ضمن شعب شعت، النبيّ عثمان، وحربتا. وقدّمت الورش اختصاصيات ومدرّبات في الصحة النفسية، وتميّزت بطابعها التفاعلي، حيث تضمّنت أنشطة وتمارين هدفت إلى التعبير عن المشاعر، تعزيز الوعي بالذات، تنمية الثقة بالنفس، واكتشاف القدرات الشخصية، ضمن أجواء آمنة وداعمة، واختُتمت جميعها بضيافة على حبّ أمير المؤمنين (ع).

كما نظّمت الهيئة الصحية الإسلامية، بالتعاون مع كشافة الإمام المهدي (عج)، ورشًا تثقيفية صحية في بلدات تمنين التحتا، تمنين الفوقا، وقصرنبا تحت عنوان "كيف نبني جسدًا سليمًا"، ركّزت على أهمية التغذية السليمة والنشاط البدني المنتظم، وقدّمت إرشادات عملية قابلة للتطبيق في الحياة اليومية، وسط تفاعل لافت من المشاركين.

ومن جهة أخرى، وبمناسبة ولادة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (ع)، قام مدير مديرية البقاع في الدفاع المدني - الهيئة باقر أبو دية، يرافقه وفد، بجولة تهنئة وتبريك للعاملين والمتطوعين، حيث نوّه بالجهود الكبيرة التي يبذلونها، مثمّنًا تفانيهم في أداء واجبهم الإنساني، ومؤكدًا الجهوزية العالية لمراكز الدفاع المدني في منطقة البقاع لمواجهة أي طارئ، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتأتي هذه الأنشطة المتنوعة تأكيدًا على التزام الهيئة الصحية الإسلامية والدفاع المدني - الهيئة بدورهما الإنساني والاجتماعي، وحرصهما على تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، وترسيخ ثقافة الوقاية والتكافل في المجتمع.

